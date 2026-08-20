快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所赴日參與國發會SIT台日新創高峰會及SparkLabs交流會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣證券交易所、Startup Island TAIWAN及台灣新創團隊於 Tokyo Innovation Base展會合影。圖／台灣證券交易所提供
台灣證券交易所、Startup Island TAIWAN及台灣新創團隊於 Tokyo Innovation Base展會合影。圖／台灣證券交易所提供

台灣證券交易所持續深化與國家發展委員會指導的國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」合作，8月18日至19日受邀赴日本東京參與第五屆「2026台日新創高峰會」系列活動，這也是證交所第三度參與台日新創高峰會。台日創新高峰會為近年台台日間相當具指標性的國際創業交流平台，這屆由國家發展委員會主任委員葉俊顯親自率團，匯聚台日創新產業及投資生態圈夥伴。證交所除參與投資人交流晚宴，並於Tokyo Innovation Base參與新創Pitch活動，透過資本市場專題分享及意見交流，深化台台日創投、新創企業與資本市場鏈結。

日本為亞洲重要的創新及資本市場，亦是台灣企業拓展海外市場的重要夥伴。近年來，台日雙方在AI、半導體、生技醫療等前瞻領域交流日益密切，創新企業與投資機構間的合作機會亦更加頻繁。這次活動匯聚台灣及日本新創企業、創投（VC/CVC）及相關合作夥伴，證交所於活動中分享台灣資本市場發展現況及優勢，並介紹台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）制度，鼓勵日本優質創新企業善用台灣資本市場籌資，台灣創新板（tib-創）定位為與一般板並列的主板塊，為證交所扶植創新成⻑企業進入資本市場的重要管道，提供橫跨上市前、中、後階段的全⽅位服務，陪伴創新企業持續成⻑，協助企業取得所需資金及資源，並拓展亞洲及全球市場。

除參與台日新創高峰會外，證交所亦攜手國際創投暨新創加速器SparkLabs Taiwan，於8月19日在東京共同舉辦「The Physical AI Super Club」活動，聚焦Physical AI、台灣供應鏈及跨境創新等議題進行交流。活動中，由證交所分享台灣資本市場優勢及海外企業來台上市機會，並與投資機構及新創企業進行交流，進一步拓展與日本投資機構及新創企業合作網絡。

這次赴日參與系列活動，除持續提升台灣資本市場及台灣創新板（tib-創）於日本市場能見度，亦期發掘具發展潛力的潛在上市案源，並透過面對面交流，掌握日本新創及投資生態圈發展趨勢。證交所將持續深化台日於投資、資本市場及產業等面向合作，積極引進具發展潛力的優質企業來台上市，為台灣經濟及產業轉型升級注入新動能，朝打造台灣成為「亞洲那斯達克」願景邁進。

證交所 台日 峰會 國發會 東京 資本市場

延伸閱讀

加速海外布局！大數據登2026第五屆台日創新高峰會

證交所攜手凱基證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

發動「資本＋交流」雙引擎 中華開發資本助台灣新創接軌全球

證交所扮亞資中心樞紐

相關新聞

盤中零股交易新制12月7日上路 上午9時與整股交易同步開盤

為持續精進盤中零股交易制度，提升投資人交易便利性及市場運作效率，證交所優化盤中零股交易時間，將自115年12月7日起實施，盤中零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，零股交易投資人得於市場開盤時即參與交易。

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

台股今天上漲214.39點，收44933.74點，成交值新台幣7929.62億元，量能為近一個月新低。三大法人呈現土洋對...

榮景看到十月！外資回來當「航海王」 五天狂掃陽明逾12萬張

台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點，漲幅0.48%，成交量僅7,929.63億元。觀察成交量前十名，陽明海運（2609）擠進排行榜為第四名，籌碼上外資持續買超，20日更加大力度買超逾5.4萬張，五日合計買超逾12萬張。

外資台股策略鎖定AI自動化、自行車復甦與紡織外銷 10檔焦點股一次看

台股下半年震盪加劇，不少績優股漲多後上檔承壓，市場關注焦點轉向低基期利基族群。瑞銀證券在最新釋出的「台股策略」報告中，偏好台灣消費與工業領域，喊「買」貿聯-KY（3665）、研華（2395）、上銀（2049）等10檔個股。

台股回測季線 基本面強韌高填息策略護航後市

美國總統川普表示目前與未來都不會與伊朗會談，並要求團隊停止對話，市場預期美國將對伊朗採取史上最嚴厲經濟制害，加上AI債務化疑慮再起與輝達（NVIDIA）即將公布財報前的觀望氣氛，引發大盤站上季線後的獲利調節賣壓。儘管短線地緣政治與負面消息交織，台股基本面依然相當強韌。

台股高點怕套牢不敢進場？三明治先生點「通膨不斷侵蝕現金價值」：5年後不會低於4萬6

股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。 我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。 你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。 存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。 以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。