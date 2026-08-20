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證交所攜手凱基證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年度優質企業啟航資本市場交流會(左至右)凱基證券副總彭秀珍、凱基證券副總陳權澤、證交所上市一部經理陳怡成、證交所上市一部副經理張雪真及凱基證券副總高斐蘭。圖／台灣證券交易所提供
2026年度優質企業啟航資本市場交流會(左至右)凱基證券副總彭秀珍、凱基證券副總陳權澤、證交所上市一部經理陳怡成、證交所上市一部副經理張雪真及凱基證券副總高斐蘭。圖／台灣證券交易所提供

台灣證券交易所攜手凱基證券，20日舉辦2026年度優質企業啟航資本市場交流會，透過面對面交流活動提供大、中、小型企業一站式全方位服務，協助企業得以快速掌握申請上市的多元途徑及市場優勢，亦助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

活動開場由證交所上市一部經理陳怡成致詞表示，台股目前總市值約為146.8兆元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名已名列世界前段，顯示台灣資本市場之活躍動能。此外，證交所積極擘劃資本市場未來，打造台灣成為亞洲資產管理中心；亦持續因應市場變化調整法規，共同打造更具國際競爭力的資本市場。

凱基證券副總陳權澤致詞時表示，台灣證券交易所的市值規模已在全球名列前茅，這充分展現台灣企業的韌性與實力，而以台灣整體的產業量能來看，仍有極大的成長潛力。在企業邁向下一階段的發展過程中，如何透過各方齊心合作、提升整體市場動能，正是這次座談會最重要的意義。凱基證券將持續攜手證交所，積極協助優質企業進入資本市場，助力企業永續發展。

證交所表示，這次座談會嘉賓雲集，匯聚多元產業元素企業。由證交所介紹台灣資本市場現況與優勢及上市流程與重點外，現場亦提供申請上市諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，活動在熱烈氣氛中，圓滿結束。展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力台灣資本市場在亞洲乃至全球金融市場中，發揮更大影響力。

凱基 證交所 資本市場

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