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量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元
台股今天上漲214.39點，收44933.74點，成交值新台幣7929.62億元，量能為近一個月新低。三大法人呈現土洋對作，合計賣超35.37億元；其中外資終止連2日賣超，轉為買超37.82億元，投信與自營商站在賣方。
外資買超榜首為陽明逾5.4萬張，另加碼中鋼逾3.6萬張居次，賣超力積電逾3.5萬張最多。三大法人動向方面，自營商賣超61.08億元，投信賣超12.11億元，外資及陸資買超37.82億元。
根據證交所統計，外資買超前5名，第一名為陽明5萬4758張，第二名為中鋼3萬6279張，其餘依序為聯電、南亞科、主動復華未來50。
外資賣超前5名，第一名為力積電3萬5015張，第二名為台新新光金1萬9448張，其餘依序為華新科、凱基台灣TOP50、主動統一升級50。
台新投顧總經理黃文清向中央社記者表示，台股自今年7月底盤中低點反彈至8月17日波段高點，漲幅已約17%，但反彈過程中成交量未明顯放大，尚不具備V型反轉條件，短線較可能進入震盪整理。
他指出，台股今天盤中下挫後拉回，日線留下影線，顯示下殺力道及低檔賣壓逐漸減緩，預估未來幾天指數將在44000點至46000點區間震盪。
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