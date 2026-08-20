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榮景看到十月！外資回來當「航海王」 五天狂掃陽明逾12萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
外資持續買超陽明海運，20日更加大力度買超逾5.4萬張，五日合計買超逾12萬張。聯合報系資料照
外資持續買超陽明海運，20日更加大力度買超逾5.4萬張，五日合計買超逾12萬張。聯合報系資料照

台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點，漲幅0.48%，成交量僅7,929.63億元。觀察成交量前十名，陽明海運（2609）擠進排行榜為第四名，籌碼上外資持續買超，20日更加大力度買超逾5.4萬張，五日合計買超逾12萬張。

今日成交量前十名為群創（3481）、群益臺灣加權正2（00685L）、力積電（6770）、陽明、華邦電（2344）、主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50反1（00632R）、富喬（1815）。

成交值部分，前十名分別為南亞科（2408）、聯發科（2454）、台積電、華邦電、國巨*（2327）、欣興（3037）、台達電（2308）、大立光（3008）、富喬、台光電（2383）。

貨櫃三雄近日走勢強勁，萬海（2615）五日大漲29.7%，長榮（2603）股價突破季線後波段上漲20.5%，陽明近四日上漲16.8%。外資整體也持續買超貨櫃股，今日買超萬海1.7萬張、長榮1.6萬張，為連續六天買超，也買超陽明5.4萬張，為連五天買超。

SCFI運價指數今年四月底一路走高，6月後至今維持高檔，其中美東貨櫃航線現貨運價正式突破1萬美元大關，年增234%，來到每40呎貨櫃（FEU）10,249美元，重現疫情期間「一櫃難求」的高運價榮景。

美東航線運價飆漲，因巴拿馬運河近期受聖嬰現象及降雨不足影響，水位偏低，迫使部分船舶減載通行，但歐美航線進入傳統旺季，貨主仍有基本的備貨需求。

其他航線運價預計也具高度支撐，台驊控股（2636）總經理顏益財表示，中東地緣政治風險持續升高，荷莫茲海峽仍面臨封鎖威脅，紅海危機也遲遲無法解除，船舶繞道航行已由短期應變措施，逐漸演變為長期供給限制，限縮有效運力。

顏益財表示，地緣政治問題、氣候變遷造成船班準點率下降、船期延誤，預期海運景氣有望延續至10月，即使進入第4季傳統淡季，行情仍有望維持高檔。

陽明海運 外資 航海王

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