外資台股策略鎖定AI自動化、自行車復甦與紡織外銷 10檔焦點股一次看

台股下半年震盪加劇，不少績優股漲多後上檔承壓，市場關注焦點轉向低基期利基族群。瑞銀證券在最新釋出的「台股策略」報告中，偏好台灣消費與工業領域，喊「買」貿聯-KY（3665）、研華（2395）、上銀（2049）等10檔個股。

瑞銀台灣策略暨非科技產業分析師陳玟瑾指出，就台灣消費與工業類股來看，包括工業科技（工業自動化與機器人）、自行車（庫存去化已結束，訂單能見度轉佳）、消費與紡織（具市場率擴增的外銷型企業）等，將安度下半年行情。

其中貿聯-KY將成為 2026–2028 年AI資料中心升級線路周期的長期受益者，業務涵蓋機架電力架構、高速銅線連接、新興的共封裝光學（CPO）生態系，以及半導體資本支出的向上周期等。

研華第3季邊緣 AI 專案占比約 24%，年增率達 108%，大幅高於第1季的年增 61%，非 AI 專案亦實現 34% 的強勁年成長。

信邦（3023）目前半導體訂單產能處於滿載狀態，美國前五大人形機器人客戶，均將成為推動訂單成長的主要動力；旭隼（6409）已與兩家客戶針對高壓直流（HVDC）電力機架組件進行對接合作，並將產品線進一步延伸至基板管理控制器（BMC）。

亞德客-KY（1590）受惠線性導軌業務成長支撐、及工廠自動化向上周期持續推進，今年營運展望上修至超過20%；上銀受惠半導體與AI、自動化、電池與電動車、國防等領域訂單需求帶動，線性導軌、滾珠螺桿、機器人等成長動能強勁。

巨大（9921）受惠第3季初歐洲與中國大陸市場持續正向趨勢，且美國市場也已出現復甦跡象，帶動出貨量強勁成長；美利達（9914）同樣受惠產業趨勢的正向發展，加上中國大陸公路車需求復甦，預期 2027 年的獲利成長力道將更加強勁。

儒鴻（1476）第2季淨利年增達158%，預估下半年營收年增率將自上半年的3%強勁加速至13%，訂單能見度維持約六個月；聚陽（1477）第2季淨利年增32%，全年出貨量呈低個位數成長，若後續急單湧現，營運將有上修空間。