台股回測季線 基本面強韌高填息策略護航後市

美國總統川普表示目前與未來都不會與伊朗會談，並要求團隊停止對話，市場預期美國將對伊朗採取史上最嚴厲經濟制害，加上AI債務化疑慮再起與輝達（NVIDIA）即將公布財報前的觀望氣氛，引發大盤站上季線後的獲利調節賣壓。儘管短線地緣政治與負面消息交織，台股基本面依然相當強韌。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台灣7月上市櫃營收再創新高，顯示產業已正式邁入傳統電子旺季。科技族群中，包含載板、光通訊、散熱、記憶體、ASIC、封測、AI伺服器組裝、被動元件及功率元件等核心類股基本面無虞，部分更具備漲價題材，逢低承接買盤積極；同時，生技、自行車、貨櫃航運、散熱與內需消費等非電族群亦發揮防禦與轉機避險效益。

展望台股後市，郭修誠認為，全球AI發展的長線趨勢並未改變，台灣半導體與伺服器供應鏈仍是最大的實質受益者。面對大盤回測季線的震盪格局，投資操作應兼顧「長線成長動能」與「高股息防禦力」。

00918在成分股選擇上精準鎖定具高ROE獲利能力與高歷史填息率標的，核心配置全面涵蓋AI伺服器組裝龍頭（緯穎、華碩、廣達、技嘉）、PCB與載板大廠（金像電、景碩），以及獲利穩健的金控護城河與高殖利率航運龍頭（長榮、陽明、萬海、慧洋-KY、新興）。透過優質的配置，00918能協助投資人抵禦短線波動，並在下半年旺季行情發酵時精準掌握填息與資本利得的雙重回報潛力。