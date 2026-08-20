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台股回測季線 基本面強韌高填息策略護航後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普表示目前與未來都不會與伊朗會談，並要求團隊停止對話，市場預期美國將對伊朗採取史上最嚴厲經濟制害，加上AI債務化疑慮再起與輝達（NVIDIA）即將公布財報前的觀望氣氛，引發大盤站上季線後的獲利調節賣壓。儘管短線地緣政治與負面消息交織，台股基本面依然相當強韌。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台灣7月上市櫃營收再創新高，顯示產業已正式邁入傳統電子旺季。科技族群中，包含載板、光通訊、散熱、記憶體、ASIC、封測、AI伺服器組裝、被動元件及功率元件等核心類股基本面無虞，部分更具備漲價題材，逢低承接買盤積極；同時，生技、自行車、貨櫃航運、散熱與內需消費等非電族群亦發揮防禦與轉機避險效益。

展望台股後市，郭修誠認為，全球AI發展的長線趨勢並未改變，台灣半導體與伺服器供應鏈仍是最大的實質受益者。面對大盤回測季線的震盪格局，投資操作應兼顧「長線成長動能」與「高股息防禦力」。

00918在成分股選擇上精準鎖定具高ROE獲利能力與高歷史填息率標的，核心配置全面涵蓋AI伺服器組裝龍頭（緯穎、華碩、廣達、技嘉）、PCB與載板大廠（金像電、景碩），以及獲利穩健的金控護城河與高殖利率航運龍頭（長榮、陽明、萬海、慧洋-KY、新興）。透過優質的配置，00918能協助投資人抵禦短線波動，並在下半年旺季行情發酵時精準掌握填息與資本利得的雙重回報潛力。

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股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。 我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。 你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。 存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。 以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

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