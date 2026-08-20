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沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

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沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點。記者曾吉松／攝影
台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點。記者曾吉松／攝影

台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點，漲幅0.48%，成交量跌破8,000億元，僅7,929.63億元，三大法人賣超35.37億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超37.82億元，投信賣超12.11萬元，自營商賣超（合計）61.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.92億元，自營商（避險）賣超39.16億元。

台股出現7月28日以來新低量，上次成交量跌破8,000億元時是7月24日、27日。台積電拉尾盤，收2,375元，上漲1%；台達電（2308）收1,745元，下跌逾1%，台光電（2383）收5,985元，上漲逾1%。聯發科（2454）下跌逾3%，收3,700元。

今日電子類股表現較為疲弱，不過記憶體、CPO、銅箔基板相對較強。南亞科（2408）大漲逾7%，收517元，華邦電（2344）上漲約5%，收176.5元。

傳產股則走強，類股中水泥、紡織、航運、造紙、鋼鐵、橡膠、油電燃氣指數等都上漲，台塑化（6505）上漲近4%，收73元，重新站上月線；台泥（1101）上漲逾3%，聚陽（1477）、遠東新（1402）大漲逾4%，正隆（1904）收25.5元，創下波段新高。

航運股續強，貨櫃三雄都再創波段新高，長榮（2603）收246元，上漲逾2%，即將挑戰5月時的高點，陽明海運（2609）帶量突破60元，收60.3元，漲幅逾2%。散裝慧洋-KY（2637）創下4年新高，收94.7元，漲逾3%。生技股也相對強勢，禾榮科（7799）、保瑞（6472）、北極星藥業-KY（6550）、泰宗（4169）都漲停，保瑞爆出近兩個月來大量。

三大法人 台股 自營商

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股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。 我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。 你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。 存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。 以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

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