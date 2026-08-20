沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。 我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。 你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。 存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。 以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

2026-08-20 15:19