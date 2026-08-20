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台股高點怕套牢不敢進場？三明治先生點「通膨不斷侵蝕現金價值」：5年後不會低於4萬6

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
不要因台股位於高點而畏懼，因通膨會讓現金持續貶值，應以指數投資與長期持有分散風險、累積資產。聯合報系資料照
不要因台股位於高點而畏懼，因通膨會讓現金持續貶值，應以指數投資與長期持有分散風險、累積資產。聯合報系資料照

股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。

我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。

你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。

存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。

以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

所以，在股市所謂的「相對高點」，年初至今台股上漲50%以上，投入資產看似是很冒險的舉動，但其實相信期望值，讓自己資產上漲的機會多於下跌，才是保護資產的行為。

不想冒險的人會說：「買了股票下跌你要負責嗎？」人生中沒有會幫你負責，而且負起這些風險才是成長的關鍵。

有些父母會以孝親費的名義向孩子定期定額把錢存起來投資，沒孩子有負起風險就沒有成長，最後得到的就只是一筆錢，這筆錢並不會幫助他翻身，頂多只能度過難關，但自己沒有成長的話，很快會有下一個難關要面對。

就是在那種「我知道這樣應該是對的，但實際要做仍然半信半疑」的心情下去冒了一些險，才會從中學習到冒險的技巧。

就像很多東西都是限量的，有的買了之後再版又再版，價值一落千丈外，你也覺得沒有收藏價值；就像離職後也沒辦法保證自己會過得更好，說不定待遇比原本工作還差；就像投資本來就有賺有賠，賠錢的時候通膨也不會放過你。

所以，46000是不是高點我不知道，2年後回頭看是不是高點，我也不知道。

但我知道的是，我別無選擇只能投資，只能承受這些不確定性，也許這些不確定性會讓我受傷，但未來就是靠這些傷口累積的經驗。

我的人生還很長，5年後股市應該不會低於46000了，10年後不太可能還低於46000了，25年後肯定不會低於46000。

不然，你還有更好的辦法嗎？指數投資已經靠分散降低風險，長期投資又再進一步降低風險，設定好一個合理的投資計畫，並且過好自己的生活，就是我想執行的「慢富」計畫。

◎本文獲 三明治先生的理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

台股 通膨

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