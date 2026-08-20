快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金證券領先優化處置股「預收款券」盤中到位

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

高價股時代催生台灣證券交易所處置股「冷卻措施」改革，同日（8/10）台股盤中一度見到「50千金」。永豐金證券響應新制，率先宣布全新升級APP圈存服務「處置股預收款券盤中到位」，解決股民不熟悉制度、中斷交易流程困擾，全面完善高價股交易效率。

台灣證券交易所全新改革「冷卻措施」，縮短一半處置期至5個營業日，並加快至少逾倍撮合作業至2分鐘。永豐金證券展現金融科技領域領導地位，持續深化用戶體驗，因應新制上路，全新升級大戶投APP「處置股引導預收款券」，貼心提供「主動顯示提醒」。當投資人下單處置股，或委託因款券尚未預收而失敗時，點擊APP跳出的主動提醒，並跟著引導指示，就能完成買進時預收款項或賣出時圈存股票。新體驗解決股民三大困擾：

第一、即時辨識：不必另外查找處置股資訊。大戶投APP依用戶委託智能辨識標的是否須辦理預收款券，與顯示相關交易限制，

第二、動線續接：功能整合於下單頁、委託主動回報及委託明細頁。即使委託已失敗，投資人仍可由原紀錄直接申請，沿用委託價格與股數，

第三、自動試算：降低人工計算產生的落差。買進時依委託價格、股數及手續費率自動估算應預收金額；賣出時自動帶入委託股數與可圈存股數。

永豐金證券提醒，處置股往往伴隨較高的市場關注與價格波動，投資人需要快速反應，卻也可能因不熟悉預收規則、而下單卡關。大戶投APP全新升級的處置股預收款券，4步驟輕鬆完成：1.建立委託：股民於台股交易日（08:00至14:30）完成買賣別、委託價格及股數設定；2.APP引導進入預收流程；3.自動帶入；4.線上完成並輕鬆查詢預收結果。從標的辨識、款券準備到續接下單，一站輕鬆快速完成。

永豐金 高價股

延伸閱讀

華南 e 指沖 App「行動版」閃電 MIT 登場 AI 投資早報助攻數位普惠

0053分割、不配息議案 9月16日至10月5日電子及郵寄投票

ETF 成定期定額首選 凱基證券推交易活動助圓夢

掛牌兩個月規模衝破165億！00406A憑「主動選股＋權利金收益」模式圈粉投資人

相關新聞

台股高點怕套牢不敢進場？三明治先生點「通膨不斷侵蝕現金價值」：5年後不會低於4萬6

股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。 我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。 你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。 存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。 以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點，漲幅0.48%，成交量跌破8,000億元，僅7,929.63億元，三大法人賣超35.37億元。

大盤指數震盪！收盤上漲214點 量能萎縮資金轉往中低價股

台股今（20）日收盤上漲214.39點，漲幅0.48%，終場以44,933.74點作收，成交量7,930億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲25元，漲幅1.06%。

歐系航商唱旺後市 法人調升貨櫃三雄目標價

Maersk、Hepag-Lloyd等歐洲航商大幅上修財報，並釋出對產業中長期正向展望，考量運價高檔將挹注本季獲利倍數季增、美國進入庫存回補周期、長期平均運價提升，法人調升長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等航運三雄目標價。

台股最近到底是怎樣？法人解析：第3季指數42~49K 震盪

台股20日持續震盪，早盤多頭一路衝高至45,160點，隨後賣壓出籠，盤中由紅翻黑，最低暫達44,446點，持續於平盤44,719點附近震盪。法人表示，在AI長期成長趨勢及企業獲利上修方向未變下，持續看好台股中長期表現。

台股「45K」激戰是在等什麼東風？法人曝上攻要先等三變數塵埃落定

台股反彈以來因進入高檔套牢壓力區，短短2個交易日就吐回1,091點，20日開高震盪，仍陷在「45K」上下激戰，到底台股後市是有什麼阻礙？或是在等待上攻的東風？法人直言，月底前仍有影響大盤的三個變數，同時量能也要穩步回到1.1~1.2兆元，將有助指數走升，帶動指數朝46,000~47,000點挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。