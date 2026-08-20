快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤指數震盪！收盤上漲214點 量能萎縮資金轉往中低價股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（20）日收盤上漲214.39點，漲幅0.48%，終場以44,933.74點作收。聯合報系資料照
台股今（20）日收盤上漲214.39點，漲幅0.48%，終場以44,933.74點作收。聯合報系資料照

台股今（20）日收盤上漲214.39點，漲幅0.48%，終場以44,933.74點作收，成交量7,930億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲25元，漲幅1.06%。

台股今日開後走低，多空雙方在季線進行攻防，因台積電股價回穩，記憶體族及ABF載板族群又成為熱門強勢股，將滑落至平盤下的大盤指數推升站回季線；不過，部分資金轉往中低價的中小型股，大盤量能仍未明顯擴增。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、欣興（3037）、富喬（1815）、創意（3443）、台光電（2383）、聯亞（3081）、台虹（8039）及南電（8046）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、國巨*（2327）、台達電（2308）、華新科（2492）、群創（3481）、奇鋐（3017）、健策（3653）、金像電（2368）及川湖（2059）。

安聯台灣（00993A）大壩基金經理人蕭惠中表示，四大雲端服務供應商（CSP）持續上修2026至2027年資本支出規模，市場對AI基礎建設需求延續性已有高度共識，台灣AI硬體供應鏈未來兩年營運動能可望持續受到支撐。

AI供應鏈仍是市場關注核心，尤其是AI伺服器、CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體、ASIC客製化晶片及高速網通等領域，可望持續受惠AI基礎建設需求擴張。

蕭惠中表示，歷經7月大幅修正後，多數AI相關個股評價已回歸合理區間，包含晶圓代工、先進封裝、電源管理、散熱、PCB以及成熟製程代工等受惠漲價與需求增長的族群，有望逐步回穩並重新扮演大盤支撐力量。

獲利面來看，隨著AI資本支出延續性獲得確認，GPU、ASIC及CPU需求進入擴散階段，市場已普遍上修指標股2026及2027年獲利預估，因此獲利成長仍被視為是支撐台股長線走勢的重要基礎。

華邦電 富喬 台股

延伸閱讀

台指期結算壓低台股收跌589點 大立光、中價位被動元件族群逆勢強

第2季GDP暴增12.92%！經理人剖析三大動能：00995A與00406A主動選股抗高檔震盪

台股高檔震盪回測！法人點名看好00918：鎖定高填息汰弱留強

主動式ETF強棒出擊 多檔7月底以來反彈超過20%

相關新聞

大盤指數震盪！收盤上漲214點 量能萎縮資金轉往中低價股

台股今（20）日收盤上漲214.39點，漲幅0.48%，終場以44,933.74點作收，成交量7,930億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲25元，漲幅1.06%。

Fed 一面肯定 AI、一面示警估值 台股早盤震盪、聯發科日月光走弱

美國聯準會（Fed）最新會議紀要對AI釋出一冷一熱的訊號，一方面肯定AI基礎建設持續支撐美國投資與經濟成長，另一方面也警告，AI熱潮正推升晶片、電力及資料中心材料價格，相關企業估值也已處於高檔。市場消化Fed偏鷹的利率訊號與AI估值風險，台股今（20）日早盤震盪，目前加權指數下跌約百點，在44,600點附近徘徊。

蘋概股發表會前卡位穩贏？專家回測點破10年真相示警：散戶追高藏風險

蘋果秋季發表會腳步將近，市場最新消息指出，發表會最可能落在9月9日（台灣時間9月10日凌晨）登場，主角是iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及蘋果史上第一款折疊iPhone。 標準版iPhone 18、iPhone 18e與iPhone Air 2則傳出已延後至2027年春季發表，形成「秋季旗艦、春季平價」的分階段上市模式。

老傳產拚轉型...水泥股能跟上？專家點3雄轉型路：環泥沾AI、亞泥連配64年、台泥攻綠能

鋼鐵股紛紛站上季線，中鋼也在盤整過後走高，股價力拚戰回20元大關，市場開始出現「鋼鐵股築底」的討論聲音，而大成鋼(2027)、華新(1605)近期表現最為強勢。 這也讓市場開始往水泥股看，水泥股中，僅有台泥(1101)站上季線，亞泥(1102)、環泥(1104)卻仍在季線之下整理。如果鋼市真的正在復甦，那水泥股還會遠嗎？

台股開高反彈再戰45K！台積電站回月線 富喬放量急攻漲停

美股四大指數昨夜漲多跌少，僅費半指數下跌2.12%，台指期夜盤則強彈302點、收44,802點。台股20日開高222.66點、報44,942.01點，隨後在台積電（2330）開高站回月線，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）、台光電（2383）、鴻海（2317）等電子要角聯袂走強，帶動大盤漲點快速擴大至440餘點；惟聯發科（2454）、台達電（2308）多空交鋒，加上金融股賣壓升溫，指數在45,000點關卡前陷入震盪拉鋸。盤面上富喬（1815）、華邦電、力積電（6770）等交投熱絡，富喬更放量快攻漲停。

國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣…台股震盪 留意三大風險

台股昨（19）日受美股走跌、台指期壓低結算，以及三大法人賣超逾753.5億元影響，指數開低走低，摜破季線與45K大關，終場大跌589點、收44,719點，跌幅1.3%。法人指出，國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣等短線風險，預計行情將持續區間震盪走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。