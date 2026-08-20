大盤指數震盪！收盤上漲214點 量能萎縮資金轉往中低價股

台股今（20）日收盤上漲214.39點，漲幅0.48%，終場以44,933.74點作收，成交量7,930億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲25元，漲幅1.06%。

台股今日開後走低，多空雙方在季線進行攻防，因台積電股價回穩，記憶體族及ABF載板族群又成為熱門強勢股，將滑落至平盤下的大盤指數推升站回季線；不過，部分資金轉往中低價的中小型股，大盤量能仍未明顯擴增。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、欣興（3037）、富喬（1815）、創意（3443）、台光電（2383）、聯亞（3081）、台虹（8039）及南電（8046）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、國巨*（2327）、台達電（2308）、華新科（2492）、群創（3481）、奇鋐（3017）、健策（3653）、金像電（2368）及川湖（2059）。

安聯台灣（00993A）大壩基金經理人蕭惠中表示，四大雲端服務供應商（CSP）持續上修2026至2027年資本支出規模，市場對AI基礎建設需求延續性已有高度共識，台灣AI硬體供應鏈未來兩年營運動能可望持續受到支撐。

AI供應鏈仍是市場關注核心，尤其是AI伺服器、CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體、ASIC客製化晶片及高速網通等領域，可望持續受惠AI基礎建設需求擴張。

蕭惠中表示，歷經7月大幅修正後，多數AI相關個股評價已回歸合理區間，包含晶圓代工、先進封裝、電源管理、散熱、PCB以及成熟製程代工等受惠漲價與需求增長的族群，有望逐步回穩並重新扮演大盤支撐力量。

獲利面來看，隨著AI資本支出延續性獲得確認，GPU、ASIC及CPU需求進入擴散階段，市場已普遍上修指標股2026及2027年獲利預估，因此獲利成長仍被視為是支撐台股長線走勢的重要基礎。