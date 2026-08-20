航商陸續復航紅海 航運運價短線添壓、長線仍有撐

各大航商陸續復航紅海航道，將放大中東局勢變化的影響。法人表示，儘管中東衝突尚未平息，在高運價吸引下，航商仍陸續重返紅海。目前前十大航商中，已有馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運（MSC）、法國達飛（CMA CGM）及萬海等航商恢復部分蘇伊士運河航線。

法人認為，隨著各大航商陸續復航紅海，PA、OA兩大聯盟也可能跟進，先前因繞行好望角而消耗、約占全球總運力5%至6%的可用運力將逐步釋出，供需結構恐面臨壓力。不過，不同於多數分析師看法，馬士基及長榮認為，若航商短期集中復航紅海，反而可能引發塞港，形成新的運輸瓶頸。此外，航商全面復航紅海，也可能提高胡塞武裝與伊朗再次將紅海航道作為談判籌碼的風險。

短期來看，法人分析，運價再上行空間有限。根據產業調查，目前美線訂艙貨量已較7月開始下降，加上季節性拉貨需求預計自9月起逐步減緩，隨著塞港緩解、運力陸續釋出，預期運價後續續漲空間有限。

長期而言，美國商品庫存周期已進入補庫存階段，加上一向相對保守的歐系航商在本次財報中提出多項中長期正向展望，具指標意義。整體而言，雖然短期運價再上行空間有限，但長期平均運價水準可望高於2025年下半年至2026年上半年，支撐航商獲利及評價維持在較高水準。