歐系航商唱旺後市 法人調升貨櫃三雄目標價

Maersk、Hepag-Lloyd等歐洲航商大幅上修財報，並釋出對產業中長期正向展望，考量運價高檔將挹注本季獲利倍數季增、美國進入庫存回補周期、長期平均運價提升，法人調升長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等航運三雄目標價。

大型本國投顧分析，迥異於以往保守態度，Maersk、Hepag-Lloyd本次財報除大幅上修財測外，更對產業提出多項中長期正向展望，其中，貿易結構性失衡，將對運力的需求較名目貿易量增幅更高，加劇港口塞港及內陸運輸負載壓力，加上港口基建需要數年，有助支持長期平均運價處於結構性高位。

此外，還包括Maersk宣布擴大訂造新船並下修年底長約比重目標，美國存貨銷售比處於低水位，補庫存將支持未來12個月長程運輸需求成長等。

法人指出，中東局勢仍未平息，但高運價吸引多家航商陸續重返紅海航道，市場普遍預期PA及OA兩大聯盟將跟進全面復航，先前繞行好望角而消耗的可用運力將全面釋出，不利供需，Maersk、長榮則認為，航商短期集中復航紅海，可能引發塞港並形成新瓶頸。

另一方面，航商全面復航紅海，也將增加胡塞武裝與伊朗再次挾持紅海通行作為談判籌碼的可能性。

法人產業研調後發現，目前美國線訂艙貨量已較7月下降，且季節性拉貨亦將於9月起減緩，隨塞港運力消化釋出，預期運價持續上行空間有限，所幸長期平均運價水準可望較2025年下半年至2026年上半年提升，支撐航商獲利及評價提升。