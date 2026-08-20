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台股最近到底是怎樣？法人解析：第3季指數42~49K 震盪

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股20日持續震盪，早盤多頭一路衝高至45,160點，隨後賣壓出籠，盤中由紅翻黑，最低暫達44,446點，持續於平盤44,719點附近震盪。法人表示，在AI長期成長趨勢及企業獲利上修方向未變下，持續看好台股中長期表現。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，今年台股整體企業獲利年增率預估可達42%，其中AI相關個股更高達53%，AI需求持續推動企業獲利上修，惟長短料問題導致部分產品出貨時程遞延，加上市場對AI建置資本支出的擔憂再起。

杜欣霈指出，統計近十年台股8月份表現，平均上漲機率為70%，平均漲幅為2.9%，因7月份台股修正量縮、融資去化，預期指數短線再大幅修正的機率有限，高檔區間盤整的機率較大，後續宜持續觀察成交量能；而OTC及中小型股反彈力道則較弱，尚未站回季線。

杜欣霈分析，台股未來四季獲利預期上修，籌碼面也顯示外資回頭，但籌碼出清幅度相對過往大波段修正時期的情況有限，指數想要快速突破前高有一定難度，第3季預料指數空間將落在42,000~49,000區間整理。

台股 法人 指數

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