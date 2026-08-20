國際鋼價跌幅縮小 「落底訊號」近了 鋼鐵人齊漲

國際鋼價在美伊戰事發生後，因供應鏈疑慮及預期漲價心理，第2季鋼市明顯好轉，但第3季終端需求沒有全面回升，造成先前補的庫存偏高，鋼價回落。不過中鋼（2002）指出，國際鋼價近期跌幅已縮小，支撐鋼價的供給面及成本條件也未出現根本性改變，市場浮現「築底」訊號。鋼鐵股20日走勢整齊，中鋼、中鴻（2014）盤中漲逾2%，豐興（2015）、聚亨（2022）、燁興（2007）等漲逾1%。

中鋼營業銷售處長陳柏翰指出，第2季鋼市因市場擔憂供應鏈受阻，加上預期鋼價上漲，帶動買盤進場，但需求未全面復甦，導致大量庫存回補後，庫存水位偏高，第3季進入調節階段。但觀察國際鋼價，下檔空間有限，市況雖未明顯轉強，但已沒有比第2季更差。

中鴻先前於14日開出9月份內銷及10月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面平盤；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，大陸中鋼協公布7月下旬重點企業粗鋼日產環比顯著下降7.5%，同期廠內鋼材庫存量亦同步滑落10.2%，顯示供給端正透過自主調節有效紓解市場壓力。

由於近期煤鐵原料行情持穩、煉鋼成本處於高位，加上大陸寶鋼等指標鋼廠相繼開出漲盤，顯示鋼價底部支撐力道增強，因此新盤價以平盤開出。

中鋼7月營收297億元，年增21%，年增率來到雙位數成長；今年前七月累計營收1,977億元、年增2.6%。