快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

國際鋼價跌幅縮小 「落底訊號」近了 鋼鐵人齊漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

國際鋼價在美伊戰事發生後，因供應鏈疑慮及預期漲價心理，第2季鋼市明顯好轉，但第3季終端需求沒有全面回升，造成先前補的庫存偏高，鋼價回落。不過中鋼（2002）指出，國際鋼價近期跌幅已縮小，支撐鋼價的供給面及成本條件也未出現根本性改變，市場浮現「築底」訊號。鋼鐵股20日走勢整齊，中鋼、中鴻（2014）盤中漲逾2%，豐興（2015）、聚亨（2022）、燁興（2007）等漲逾1%。

中鋼營業銷售處長陳柏翰指出，第2季鋼市因市場擔憂供應鏈受阻，加上預期鋼價上漲，帶動買盤進場，但需求未全面復甦，導致大量庫存回補後，庫存水位偏高，第3季進入調節階段。但觀察國際鋼價，下檔空間有限，市況雖未明顯轉強，但已沒有比第2季更差。

中鴻先前於14日開出9月份內銷及10月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面平盤；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，大陸中鋼協公布7月下旬重點企業粗鋼日產環比顯著下降7.5%，同期廠內鋼材庫存量亦同步滑落10.2%，顯示供給端正透過自主調節有效紓解市場壓力。

由於近期煤鐵原料行情持穩、煉鋼成本處於高位，加上大陸寶鋼等指標鋼廠相繼開出漲盤，顯示鋼價底部支撐力道增強，因此新盤價以平盤開出。

中鋼7月營收297億元，年增21%，年增率來到雙位數成長；今年前七月累計營收1,977億元、年增2.6%。

鋼鐵人 鋼價 中鋼

延伸閱讀

中鋼：鋼市築底訊號浮現

中鋼營業處長陳柏翰：鋼市築底、穩定 第4季盤價兼顧下游競爭力

威致法說會／各項營運指標明顯轉強 後市看旺

威致基本面佳 中長期樂觀

相關新聞

Fed 一面肯定 AI、一面示警估值 台股早盤震盪、聯發科日月光走弱

美國聯準會（Fed）最新會議紀要對AI釋出一冷一熱的訊號，一方面肯定AI基礎建設持續支撐美國投資與經濟成長，另一方面也警告，AI熱潮正推升晶片、電力及資料中心材料價格，相關企業估值也已處於高檔。市場消化Fed偏鷹的利率訊號與AI估值風險，台股今（20）日早盤震盪，目前加權指數下跌約百點，在44,600點附近徘徊。

蘋概股發表會前卡位穩贏？專家回測點破10年真相示警：散戶追高藏風險

蘋果秋季發表會腳步將近，市場最新消息指出，發表會最可能落在9月9日（台灣時間9月10日凌晨）登場，主角是iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及蘋果史上第一款折疊iPhone。 標準版iPhone 18、iPhone 18e與iPhone Air 2則傳出已延後至2027年春季發表，形成「秋季旗艦、春季平價」的分階段上市模式。

老傳產拚轉型...水泥股能跟上？專家點3雄轉型路：環泥沾AI、亞泥連配64年、台泥攻綠能

鋼鐵股紛紛站上季線，中鋼也在盤整過後走高，股價力拚戰回20元大關，市場開始出現「鋼鐵股築底」的討論聲音，而大成鋼(2027)、華新(1605)近期表現最為強勢。 這也讓市場開始往水泥股看，水泥股中，僅有台泥(1101)站上季線，亞泥(1102)、環泥(1104)卻仍在季線之下整理。如果鋼市真的正在復甦，那水泥股還會遠嗎？

台股開高反彈再戰45K！台積電站回月線 富喬放量急攻漲停

美股四大指數昨夜漲多跌少，僅費半指數下跌2.12%，台指期夜盤則強彈302點、收44,802點。台股20日開高222.66點、報44,942.01點，隨後在台積電（2330）開高站回月線，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）、台光電（2383）、鴻海（2317）等電子要角聯袂走強，帶動大盤漲點快速擴大至440餘點；惟聯發科（2454）、台達電（2308）多空交鋒，加上金融股賣壓升溫，指數在45,000點關卡前陷入震盪拉鋸。盤面上富喬（1815）、華邦電、力積電（6770）等交投熱絡，富喬更放量快攻漲停。

國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣…台股震盪 留意三大風險

台股昨（19）日受美股走跌、台指期壓低結算，以及三大法人賣超逾753.5億元影響，指數開低走低，摜破季線與45K大關，終場大跌589點、收44,719點，跌幅1.3%。法人指出，國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣等短線風險，預計行情將持續區間震盪走勢。

台股「45K」激戰是在等什麼東風？法人曝上攻要先等三變數塵埃落定

台股反彈以來因進入高檔套牢壓力區，短短2個交易日就吐回1,091點，20日開高震盪，仍陷在「45K」上下激戰，到底台股後市是有什麼阻礙？或是在等待上攻的東風？法人直言，月底前仍有影響大盤的三個變數，同時量能也要穩步回到1.1~1.2兆元，將有助指數走升，帶動指數朝46,000~47,000點挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。