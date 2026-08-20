美債殖利率升近20年高點 法人看好類主權債及投資等級債

美國30年期公債殖利率一度衝到近20年的高點，法人指出，高利率環境可能延續，加上地緣政治不確定性，都仍可能增添債市的波動，較看好類主權債及投資等級債的投資機會。

景順投信固定收益投資部門主管曾任平表示，隨著AI投資需求持續成長、美國經濟展現韌性，加上油價波動趨於緩和，市場關注焦點重新回到美國經濟表現及貨幣政策動向。整體來看，類主權債及投資等級債都有投資機會。

在美國方面，曾任平表示，通貨膨脹雖有逐步降溫跡象，但仍高於聯準會（Fed）目標水準。Fed持續按兵不動，高利率環境可能延續，市場對貨幣政策後續走向及長天期公債殖利率走勢看法仍有分歧，美元及債市波動也隨之增加。

曾任平指出，新興市場的多數央行則傾向維持審慎立場，在通膨壓力與經濟成長下尋求平衡，貨幣政策走向也持續分化。部分新興市場雖面臨股市波動與利率上升的環境，但信用利差並未明顯擴大，企業新發債也維持順暢，顯示投資人對債券的投資需求仍相對穩健。

其中，拉丁美洲受惠於較高實質利率及相對穩健的總體經濟基本面，表現較突出；亞洲則持續受惠於科技出口及AI相關需求支撐，但部分高度仰賴能源進口市場，仍面臨美元波動及外部環境變化帶來的挑戰。

貝萊德投信表示，從近期數據來看，美國通膨壓力正逐步緩解，也減輕Fed升息壓力。在這樣的環境下，投資等級債不僅維持具吸引力的收益水準，也增加債券價格表現空間，投資人有機會同時掌握收益與資本增值潛力。