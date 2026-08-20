台股「45K」激戰是在等什麼東風？法人曝上攻要先等三變數塵埃落定

台股反彈以來因進入高檔套牢壓力區，短短2個交易日就吐回1,091點，20日開高震盪，仍陷在「45K」上下激戰，到底台股後市是有什麼阻礙？或是在等待上攻的東風？法人直言，月底前仍有影響大盤的三個變數，同時量能也要穩步回到1.1~1.2兆元，將有助指數走升，帶動指數朝46,000~47,000點挑戰。

統計台股從6月23日的歷史高點48,218.87點反轉下跌，一度下滑至39,404.65點，高低點大跌了8,814.22點， 隨後指數往上彈升，一度衝達46,402.64點，從低點反彈了6,997.95點；不過近日則是下跌居多，台股20日以44942.01點開出，上漲222.66點，指數開高走高衝達45,160.05點，上漲440.7點，但盤中震盪，一度翻黑至44,446.36點， 下跌272.99點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，就當前盤勢來看，半年報、美股財報等基本面利多，已充分反應在前波反彈中，短線台股大盤呈現季線防守戰態勢，指數在季線附近來回震盪，在盤勢未明顯表態的環境下，台股成交量明顯萎縮。

黃詣庭指出，至月底之前，投資人將關注輝達財報及Jackson Hole央行年會中聯準會主席的談話，另外，中東局勢混沌，也令投資人觀望；他強調，若輝達財報顯示AI伺服器需求強勁，華許在下週演說未放鷹，投資人信心有望回籠，進而帶動指數朝46,000~47,000點挑戰。

黃詣庭認為，台股有機會在9月啟動攻勢，量能若能穩步回到1.1~1.2兆元上下，較有利於指數走升；預料短線大盤則是呈現區間震盪格局，個股有望在法說題材下，表現優於大盤。

至於操作策略及布局的標的，黃詣庭表示，短線建議選股不選市，可留意自動化設備與機械人題材，另外，電子股震盪拉回，可尋找傳產績優股的輪動空間。