台股風格轉向防禦類股？傳產股大漲 科技股走弱

台股昨日跳空跌破十日線後，20日盤中續跌約百點，科技股普遍走弱，台積電（2330）雖然維持紅盤，但仍略為跌破月線，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）都下跌。傳產股逆勢上漲，水泥、紡織、造紙、鋼鐵、橡膠、營建等都走強，資金出現轉移族群的態勢。

台股今開高走低，最高點觸及45,160.05點，但隨即走跌，一度下跌至44,446.36點，盤中再下跌百點附近震盪。大型科技股多數下跌，台達電盤中下跌逾2%，聯發科下跌逾3%，台光電（2383）小跌，奇鋐（3017）下跌逾4%，股王信驊（5274）走跌逾3%，回測半年線，電子股成交比重也跌破80%，占比降至76%。

資金湧入傳產股，上市水泥指數、造紙大漲逾2%，紡織、鋼鐵、橡膠、營建指數漲逾1%。台泥（1101）盤中強漲逾3%，亞泥（1102）漲近3%；正隆（1904）再創波段新高，上漲約3%，士紙（1903）、華紙（1905）漲逾2%。紡織部分，遠東新（1402）、聚陽（1477）都上漲近4%，聚陽股價昨一度破底，摔至191元，但今日強彈，重回200元。

美銀最新行業調查顯示，56%的基金經理超配股票，占比為2021年11月以來最高。現金配置則降至「極低」的3.5%，且根據8月7日至13日的調查，投資者看漲情緒為2022年以來第三高。因此美銀在報告中認為，投資者應在風險資產內部撤退或輪動，並轉向更防禦性市場板塊。

美國長期債券殖利率走高也引發市場不安，美國30年期公債殖利率周二升至2007年來最高點，儘管美國財政部出手宣布擴大長天期國債回購規模，由每次最高20億美元增至至少40億美元，但仍不會改變美國財政赤字日益嚴峻的問題。