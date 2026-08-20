Fed 一面肯定 AI、一面示警估值 台股早盤震盪、聯發科日月光走弱

美國聯準會（Fed）最新會議紀要對AI釋出一冷一熱的訊號，一方面肯定AI基礎建設持續支撐美國投資與經濟成長，另一方面也警告，AI熱潮正推升晶片、電力及資料中心材料價格，相關企業估值也已處於高檔。市場消化Fed偏鷹的利率訊號與AI估值風險，台股今（20）日早盤震盪，目前加權指數下跌約百點，在44,600點附近徘徊。

半導體權值股走勢分歧，台積電（2330）盤中上漲5元至2,355元，漲幅0.21%，早盤一度來到2,370元；聯發科（2454）下跌145元至3,700元，跌幅3.77%；日月光投控（3711）下跌50元至1,715元，跌幅2.83%，聯發科與日月光投控成為拖累盤勢的主要半導體權值股。

Fed會議紀要顯示，美國企業投資的成長動能仍高度集中在AI領域，相關建設也持續帶動高科技產品貿易與晶片需求。不過，多名官員注意到，資料中心所需的晶片、鋼材及電力價格明顯上升；部分官員認為，AI投資已不只推高特定零組件價格，也可能透過擴大整體需求，對通膨帶來更廣泛的影響。

除了AI需求能否延續，這波熱潮背後的高估值與資金風險也成為Fed關注焦點。會議紀要指出，AI概念股目前的估值反映市場對其長期獲利的高度期待，經長期利率調整後的股票風險溢酬，近期僅在網路泡沫時期曾出現更低水準。若AI投資效益不如預期，可能引發科技股重新定價，進一步收緊金融環境。紀要也直接提到，台灣與南韓股市先前曾因市場擔憂半導體公司估值而明顯下跌。

Fed釋出的利率訊號也壓抑市場追價意願。此次會議雖以9票對3票決議將利率維持在3.5%至3.75%，但已有3名委員主張立即升息1碼，多名官員也認為，若通膨沒有繼續下降，後續可能需要進一步收緊政策。對台股而言，AI與半導體需求仍有基本面支撐，但在估值偏高、利率可能維持高檔之際，市場也開始重新檢視個股獲利能否跟上股價漲幅。