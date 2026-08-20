蘋概股發表會前卡位穩贏？專家回測點破10年真相示警：散戶追高藏風險

蘋果秋季發表會腳步將近，市場最新消息指出，發表會最可能落在9月9日（台灣時間9月10日凌晨）登場，主角是iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及蘋果史上第一款折疊iPhone。

標準版iPhone 18、iPhone 18e與iPhone Air 2則傳出已延後至2027年春季發表，形成「秋季旗艦、春季平價」的分階段上市模式。

每年這個時候，「發表會前搶進蘋概股」幾乎是市場的固定劇本。但這個劇本在AI時代後，開始慢慢轉變，如今還能經得起10年數據檢驗嗎？

我們用還原權息後的股價，把鴻海（2317）過去10年（2016～2025）「發表會前」與「除息前」的表現都攤開來看，發現事實可能與想像的有差距。

發表會前的行情 10年來一直都很薄弱

三個時間點（前5、10、20交易日）的10年平均漲跌幅全部是負值，上漲機率也都在40%～60%之間游走，跟拋硬幣沒有太大差別。

更值得注意的是，把樣本拆成「非AI時期（2016-2022）」跟「AI時期（2023-2025）」兩組後，AI時期的表現明顯更差：前5、10交易日勝率從57%、43%掉到只剩33%、33%，平均漲跌幅也從接近打平轉為明顯的負值（-1.30%、-1.80%）。

也就是說，這幾年市場資金對「蘋果發表會前搶進」這件事，興趣是在下降，不是在上升。

除息前的行情 才是真正有規律、而且越來越強的季節性效應

對照起來就很清楚了。除息前20交易日的10年平均漲跌幅是+7.13%、上漲機率80%，遠遠甩開發表會前的統計結果。

而且同樣拆成AI時期跟非AI時期比較，除息前的行情不只沒有變弱，反而在AI時期更強：三個窗口的勝率全部衝上67%、100%、100%，前20交易日平均漲幅從非AI時期的4.28%暴增到13.77%，幾乎是3倍，2024年單年甚至衝到25.58%。

把兩張表放在一起看，資金的出手時間點被AI熱度整體往前推。

除息前卡位本來就是每年都存在的季節性效應，但這幾年AI敘事讓市場更急著找進場理由，導致這股本該分散在「除息前」與「發表會前」兩個時間點的資金，被集中提前到6月中～7月初一次性出手：

除息前20交易日的平均漲幅，從非AI時期的4.28%放大到AI時期的13.77%，幾乎是3倍。

同一時間，發表會前的平均漲跌幅卻從非AI時期的+0.05%、-0.31%，惡化到AI時期的-1.30%、-1.80%，同一批錢被提早用掉，等到8月中～9月真正要進發表會周期時，市場已經沒有太多新籌碼可以再卡位，行情自然顯得比過去更冷清。

市場焦點蘋果摺疊手機 新日興（3376）值得留意？

回到基本面題材本身，這次蘋果的雙引擎，折疊iPhone首發＋iPhone 18 Pro系列傳出史上最大漲價，受惠的供應鏈名單其實不只鴻海一家：

新日興（3376）：跟折疊iPhone關係最直接 題材最核心風險也最大

鴻海已與新日興成立合資公司，共同承擔折疊iPhone的軸承接單與生產，鴻海持股比重略高、主導未來方向，這家合資公司拿到的訂單比重約65%，高於美商安費諾（Amphenol）的35%，另外立訊最快可能在2027年後加入成為新的軸承供應商。

新日興是全球最大的NB樞紐軸承廠，市占率超過38%，靠自製MIM金屬射出成型技術切入這塊市場。

單價方面，市場預期隨量產推進，軸承單價將降至約70～80美元，低於先前市場預期的100～120美元。

出貨量上，折疊iPhone首年出貨量估計約400萬至700萬支，要到2027年才會提高到1,000萬至1,500萬支，並非今年就能到這個規模。

基本面上，新日興上半年合併營收49.84億元，年減13.25%，累計上半年營業利益轉為虧損9,194.6萬元，本業其實還在虧錢，靠業外收益才把歸屬母公司淨利撐到9,164萬元、每股盈餘0.47元。

折疊iPhone目前仍未開始出貨，這波獲利談不上題材兌現，第三季能否轉正、放量到什麼程度，仍要等實際拉貨數字才能驗證。

技術面上，近期股價從低點反彈至季線附近，但季線仍呈下彎格局，形成反壓，短線若無法站穩季線之上，獲利賣壓與均線反壓可能同時出現，波動風險不小。

籌碼面更值得留意：拉長3年區間來看，大戶持股比例從2024年中到2025年的高點一路往下滑，散戶持股比例跟總股東人數卻同步逐步墊高，是典型「籌碼從大戶手上分散到散戶手上」的訊號，通常解讀為大戶趁股價相對高檔逐步調節出貨，散戶則在題材熱度帶動下持續進場承接。

追高前建議留意成交量能否放大配合突破，同時對照大戶籌碼是否止穩，而不是只看題材面。

鴻海雙引擎穩健向前 新日興押寶行情與風險同存

2026年是統計上的例外：6月到7月台股回檔，資金重新找避風港，同時AI伺服器新一輪出貨啟動，鴻海7月營收衝上9,465億元、年增54%，創歷史單月新高。

9月蘋果拉貨效應照歷史規律發動時，鴻海等於雙引擎同時發力，9月營收本來就會因新機拉貨跳增（2024年月增33.7%、2025年月增38%），疊上還在放量的AI伺服器貨況，單月挑戰兆元大關的機率相當高。

加上同屬「老AI伺服器」股的廣達、緯創、技嘉中，鴻海財務結構相對穩健，負債比率明顯低於同業（廣達今年第一季負債占資產比已跳升到87.45%），鴻海抗風險能力最強。

就算折疊機銷售不如預期，仍有iPhone組裝主力與AI伺服器兩張底牌撐著，下檔相對有支撐，這也是為什麼今年在發表會前提前發動的機率，比過去10年任何一年都高。

新日興則完全是另一個風險等級。折疊機市場本身確實逆勢成長，2026年全球出貨量預估年增20～21%，是智慧手機大盤衰退中少數的成長賽道，但這波成長目前主要是華為靠「闊折疊」新形態打出來的，Pura X單款出貨量就超過中國市場其他品牌折疊機型總和，帶動華為在中國市占衝上60%。

蘋果9月要進場的，是一個已經被華為搶佔大半江山的市場，能否用近2,000美元起的高定價搶下市占仍是未知數。

新日興的問題在於幾乎沒有第二張底牌，上半年本業已經虧損，靠業外收益撐盈餘，成長故事幾乎全押在這一根柱子上；籌碼面上，大戶持股比例中期正在下滑，散戶卻持續進場承接，一旦題材降溫、銷量不如預期，波動會比鴻海劇烈得多。

這是這份名單裡「押寶」跟「風險」同時存在最明顯的一檔。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：蘋果摺疊機首發，鴻海雙引擎挑戰單月兆元營收，新日興大戶卻在退場！