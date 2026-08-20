老傳產拚轉型...水泥股能跟上？專家點3雄轉型路：環泥沾AI、亞泥連配64年、台泥攻綠能

鋼鐵股紛紛站上季線，中鋼也在盤整過後走高，股價力拚戰回20元大關，市場開始出現「鋼鐵股築底」的討論聲音，而大成鋼(2027)、華新(1605)近期表現最為強勢。

這也讓市場開始往水泥股看，水泥股中，僅有台泥(1101)站上季線，亞泥(1102)、環泥(1104)卻仍在季線之下整理。如果鋼市真的正在復甦，那水泥股還會遠嗎？

水泥股走勢分歧 台泥站上季線，亞泥、環泥仍弱勢整理

水泥、鋼鐵這類台灣傳統產業，長期以來的生存模式就是靠內需撐著，只要卡穩國內營建、基礎建設的需求，靠地緣近便性跟關稅保護，日子就過得下去，很少有真正的壓力逼著它們主動往海外市場或高值化產品轉型。

這種「內需護城河」看似安全，卻也讓轉型動作慢了半拍：等到越南水泥、中國低價鋼品一路低價蠶食市占，才驚覺自己被打到本地市占率跌破七成。

這時候才申請反傾銷稅救火，本質上是被逼出來的防守動作，不是主動轉型的成果。過度安逸的代價，就是把原本該提早布局的轉型時間，硬生生往後拖了好幾年。

水泥股這幾年被「越南傾銷」纏鬥了兩年多。

台灣區水泥工業同業公會在2024年7月向財政部申請，要求對自越南產製進口的卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅，理由是越南水泥長期以低價搶佔台灣市場。

規模有多大？2024年台灣水泥進口占比26.5%，其中越南占45%、是最大進口來源國，進口均價僅每公噸2,100元，遠低於國產水泥約每公噸3,000元的價格。

自2022年起，越南水泥每公噸就比國產品便宜約500元，長期低價競爭之下，國產水泥的本地市占率一度跌破七成。

這場調查一路打了超過900天，期間還遇上烏俄戰爭、電價上漲、花蓮大地震等成本衝擊，國產水泥業者苦不堪言。

財政部最終在2025年7月22日拍板，自7月28日起對越南進口卜特蘭水泥及熟料課徵為期5年的反傾銷稅，稅率介於13.59%至23.2%。

有意思的是，就在財政部5月21日確認越南水泥有傾銷情事的同一天，越南政府立刻把自家水泥出口稅從10%調降至5%，動作快到像是早有準備，擺明是要保護自己的水泥產業、順勢削弱台灣反傾銷措施的效果。

但別以為反傾銷稅上路，這場國際競爭就結束了。

台泥自己就提醒，這稅率只能部分縮小與進口水泥之間的價差，未來碳有價制度全面上路後，不公平競爭的壓力恐怕還會捲土重來；而越南同一天火速調降出口稅的動作，也擺明了對手不會就此放手。

換句話說，水泥跟鋼鐵股一樣，能不能在國際競爭裡站穩腳步，靠的還是各自能不能走出轉型之路。

一、台泥（1101）：轉型跨國綠能與儲能巨獸

台泥已正式將集團識別更改為TCC Group Holdings，宣告從傳統水泥廠轉型為「綠色環境工程與新能源企業」。台泥的策略核心在於告別對單一中國市場的依賴，轉向全球歐亞市場與綠能產業鏈。

歐洲低碳水泥升級：併購土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor水泥後，享受歐亞低碳水泥的高毛利貢獻，並預計全球僅生產銷售低碳水泥，提前鎖定歐盟CBAM商機。

能源轉型引擎其實還在虧錢：旗下NHOA儲能、能元科技（Molicel）電池業務被歸類為「電力及能源部門」，2025年營收占比8.05%，但部門損益是虧損44.42億元，虧損還比2024年的26.89億元擴大。

另一塊「社會轉型能源部門」（和平電廠相關）雖然還有獲利38.83億元，但也比2024年的64.04億元衰退近四成。能源類兩個部門合計營收占比約17%，離2022年喊出的2025年50%目標仍有一大截距離。

2025年由盈轉虧：子公司台灣三元能源公司2025年7月14日發生火災，認列災害損失178.37億元（不動產廠房設備減損163.77億元、存貨報廢7.89億元、無形資產減損3.46億元及其他3.25億元）。

扣除保險理賠收入22.65億元後，淨損失155.72億元，是拖累全年業績的主因。這筆巨額業外虧損導致台泥2025年業外損益達負195.07億元，公司稅前淨損94.29億元，相較2024年稅前淨利228.33億元，等於由盈轉虧。

投資定位：轉型方向明確、國際布局積極，但2025年能源類部門實際虧損、加上重大火災意外導致全年由盈轉虧，轉型陣痛遠比「目標沒達標」更嚴重，適合能承受高波動、願意長線觀察後續能否止血的投資人。

二、亞泥（1102）：防禦力極佳的高殖利率「綠色獲利王」

相較於台泥的大刀闊斧，遠東集團旗下的亞泥走的是「穩健獲利＋多角化防禦＋低碳轉型」的精準路線。

連續8年獲利破百億：憑藉優異的成本控制能力，即使面對市場波動，仍展現極強的獲利護城河，並締造連續64年穩定配息的驚人紀錄。

三個賺錢引擎撐起多元獲利：嘉惠電力（天然氣發電）持股99.79%，2025年獲利16億元，是亞泥2020年砸53億元買回日商J-POWER持有的四成股權後，收歸100%持有的穩定現金流來源。

亞東預拌混凝土持股99.99%，2025年獲利25億元，屬水泥本業向下游延伸的垂直整合；亞泥中國持股67.73%，2025年由虧轉盈賺4億元。三引擎加上水泥本業，讓非水泥事業及投資收益占營業淨利比重已達37.6%，接近四成。

裕民航運（2606）降低運輸成本：透過權益法投資的散裝水泥專用船（如亞泥九號），壓低水泥環島運輸的海運成本，屬於實際的營運護城河。

淨現金的財務結構：亞泥幾乎沒有計息負債、帳上現金充足，屬於「淨現金」狀態，走的是穩健路線；連續64年穩定配息、連續8年獲利破百億，這種紀錄本身就是護城河的一部分。

綠色低碳實績：成為國內首家全品項取得碳足跡查證的水泥廠，並利用水泥窯協助處理廢風機葉片等工業廢棄物，展現永續韌性。

投資定位：殖利率表現優異且獲利波動小，適合重視高股息防禦與現金流穩健的保守型法人與存股族。

三、環泥（1104）：老水泥廠變身「AI觸覺與資產開發」黑馬

環泥是近年最令市場驚艷的轉型代表。它不僅本業預拌混凝土與石膏板穩健，更透過子公司利永環球（UNEO）與併購的美國Tekscan，一舉跨入AI人形機器人供應鏈的話題，但攤開財報與法說會，真實進度其實比新聞標題保守得多。

利永環球（UNEO）切入Tactile AI：核心技術源自工研院2011年研發的微形變壓阻式感測器，可鋪設於機器人手掌與身體作為「電子皮膚（E-Skin）」。

2025年11月3日以現金5.12億元（約合美金1,666萬元）併購美國Tekscan Holdco, Inc. 100%股權，因收購產生商譽2.89億元，宣稱可提供機器人AI靈巧手的訓練工具及感測元件。

視覺與觸覺大整合：環泥持股8.72%的CIS影像感測廠菱光（8249），將「眼睛（視覺）」與「觸覺（壓感）」相結合，為機器人提供完整感測解決方案。

土地資產活化：高雄路竹約23公頃土地正進行資產活化，已進入農變工都審程序，目前送件變更中，預計1至2年內完成土地變更，未來可望開發為科技園區，鄰近路竹、橋頭科學園區，蘊含龐大開發價值。

機器人題材的真實進度：目前仍在送樣打樣階段。根據環泥2026年5月法說會揭露，電子事業群（涵蓋利永環球與Tekscan）目前僅佔整體營收7%，且機器人靈巧手感壓模組現階段是「與日系機器人大廠進行樣品測試」，還沒有進入量產拉貨。

真正撐起這5～6億元電子事業營收的，其實是利永環球原本深耕的品牌廠觸控筆、鍵盤壓力元件與智慧床墊防跌倒感測系統，加上Tekscan在北美醫療、生物力學與工業檢測領域的既有現金牛業務。

換句話說，環泥電子事業目前是「用既有的消費電子與醫療感測生意養機器人這張未來門票」，機器人真正貢獻營收之前，市場對它的期待多半還是題材面的想像。

環泥全年合併營收近80億元（2025年為79.22億元），電子事業占比僅個位數，超過九成仍來自水泥、混凝土與石膏板本業，這也是判斷這檔股票該用「建材防禦股」還是「機器人成長股」估值時，最基本要看清楚的結構。

投資定位：具有本業建材支撐，機器人與電子皮膚題材仍處於送樣驗證的早期階段、尚未反映在營收數字上，適合願意用長線眼光等待題材兌現、同時能接受本業建材波動的投資人。

緩步前行的水泥產業轉型路

水泥股走勢分歧、多數仍在季線下方整理，同時扛過越南低價水泥兩年多的傾銷夾擊，直到反傾銷稅上路才稍微鬆一口氣，只是這場競爭也還沒真正結束。真正能讓兩個產業都站穩腳步的，終究還是各自的轉型力道。

攤開三家的營收結構，台泥水泥本業占比約80%，能源類（電力及能源、社會轉型能源）合計約17%，其他約3%。

亞泥水泥本業（含台灣、中國）約66%，電力、不鏽鋼、其他等非水泥業務合計約34%。

環泥水泥、混凝土、石膏板本業約93%，電子事業（利永環球、Tekscan）約7%。

三家非水泥業務占比由高到低依序是亞泥、台泥、環泥，但占比高不代表轉型成功：

台泥的能源類部門2025年營收占比雖達17%，部門損益卻是虧損44.42億元，加上子公司台灣三元能源公司火災導致淨損失155.72億元，全年由盈轉虧、稅前淨損94.29億元，轉型陣痛比單純的營收占比數字嚴重得多。

亞泥非水泥業務占比最高，但主要靠電力、不鏽鋼等既有事業穩定貢獻，走的是分散風險的老路，不是激進轉型。

環泥電子事業占比最低，機器人靈巧手還在跟日系大廠送樣打樣，題材話題度最高、但財報貢獻目前最小，真正該看的還是它九成以上營收所仰賴的建材本業，題材要等兌現才算數。

鋼市如果真的復甦，水泥會不會是下一個被市場重新看見的老產業？還是又要等到下一次危機逼近才肯真正動起來？

三家水泥股用三種完全不同的答案，回應了這個問題，而答案兌現的速度，才是真正值得投資人持續追蹤的關鍵。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鋼鐵股築底，水泥股仍緩慢轉型：台泥、亞泥、環泥一虧一賺一等待！