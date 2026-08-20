台股開高反彈再戰45K！台積電站回月線 富喬放量急攻漲停

美股四大指數昨夜漲多跌少，僅費半指數下跌2.12%，台指期夜盤則強彈302點、收44,802點。台股20日開高222.66點、報44,942.01點，隨後在台積電（2330）開高站回月線，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）、台光電（2383）、鴻海（2317）等電子要角聯袂走強，帶動大盤漲點快速擴大至440餘點；惟聯發科（2454）、台達電（2308）多空交鋒，加上金融股賣壓升溫，指數在45,000點關卡前陷入震盪拉鋸。盤面上富喬（1815）、華邦電、力積電（6770）等交投熱絡，富喬更放量快攻漲停。

美國財政部加碼回購長天期公債，帶動債市回穩、殖利率回落，緩解高利率對股市的壓力，美股三大指數昨夜終止連3日跌勢、同步收紅；不過，聯準會7月會議紀要釋出偏鷹訊號，加上OpenAI虧損擴大，AI高額支出與獲利能力再受市場檢視，半導體、AI硬體股賣壓未歇，費半指數下跌2.12%，台股ADR漲跌互見，台積電ADR小跌0.32%。

盤面上，五大權值股開盤漲跌互見。台積電開高15元、報2,365元，台達電、鴻海同步開高，分別報1,770元、250.5元；聯發科、日月光投控（3711）則開低，分別報3,820元、580元。

類股方面，玻陶、塑化、油電燃氣、生醫、航運等漲幅居前，金融、百貨等相對疲弱。

回顧台股19日表現，集中市場指數下跌589.33點、收44,719.35點，成交值降至8,493.45億元。三大法人賣超753.59億元，其中，外資賣超416.39億元，投信賣超166.01億元，自營商賣超171.18億元。

法人指出，AI熱潮與出口動能支撐台灣基本面，經濟成長前景仍強，但台股自7月低點強彈逾7,000點後，已進入前波套牢區，投信籌碼鬆動、技術面轉弱，短線震盪壓力升高，操作宜降低持股水位，待拉回再布局AI伺服器、先進封裝、記憶體及重電等具基本面支撐族群。