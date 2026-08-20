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千金俱樂部 落至47檔

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台指期昨（19）日進行結算轉倉，加上中東地緣政治升溫、美債殖利率創高，及美股重挫等國際利空夾擊，台股昨天多空交戰劇烈，高價千金股族群首當其衝遭遇逆風，檔數從18日的50檔滑落至47檔，盤面最具指標性的「股王爭霸戰」信驊對決川湖（2059），也進入白熱化階段。

受到短線獲利了結與高檔調節賣壓影響，多檔高價股昨日相繼失守千元大關。其中，勤誠下跌3.9％收在985元、環球晶重挫7.26％收983元、均華大跌9.3％收966元，使得千金股陣容縮水。

千金股一片綠油油之際，股王寶座爭奪戰更成全場焦點。現任股王信驊面臨沉重獲利了結賣壓，股價開低走低，終場大跌1,225元或7.18％，收15,830元。

相較之下，股后伺服器導軌大廠川湖展現強大抗跌韌性，終場僅小跌1.91％或275元，收14,095元。川湖不僅成功穩守向上跳空缺口與5日均線，短中長期均線更維持強勢多頭排列，與信驊的價差顯著收斂。

台新投顧總經理黃文清等指出，國際科技股回檔修正、台灣大型電子權值股面臨拋補壓力，但台股昨天下檔留長下影線，顯見逢低承接意願仍在。

千金 千金股 美股

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