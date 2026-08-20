國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣…台股震盪 留意三大風險

台股昨（19）日受美股走跌、台指期壓低結算，以及三大法人賣超逾753.5億元影響，指數開低走低，摜破季線與45K大關，終場大跌589點、收44,719點，跌幅1.3%。法人指出，國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣等短線風險，預計行情將持續區間震盪走勢。

法人表示，台股短線將進入區間震盪格局，預估將在月線至季線約44,000點至44,500點附近尋求支撐，46,000點為高檔壓力區。雖然接連二日大跌後，極短線有機會彈升，但仍宜留意「三訊號」居高思危。

台股短線三風險

三訊號包括：一、基本面。近期油價走高、全球債市承壓，半導體類股同步面臨壓力，接下來將聚焦聯準會今（20）日公布7月FOMC會議紀錄，及下周全球央行年會（Jackson Hole）、美國個人消費支出物價指數（PCE）公布、輝達最新財報及展望等。

二、技術面。台股自7月底展開反彈以來，累計上漲4,786點、漲幅達11.9%，但8月來多方上漲慣性遭破壞，日KD指標高檔死亡交叉、RSI高檔轉折向下，MACD雖仍在零軸之上但紅柱縮減，漲多後過熱修正壓力升溫，短線指數先尋求10日線、季線雙重支撐。

三、MSCI調高台股權重效應淡化，使外資近期減碼、投信逢高獲利，籌碼面轉弱。三大法人昨賣超753.5億元，連二賣、累計賣超1,011.2億元。其中外資賣超416.3億元，連二賣、累計賣超536.2億元；投信賣超166億元，由買轉賣；自營商賣超171.1億元，連二賣、累計賣超347.2億元。八大公股行庫逢低布局，買超127.9億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等專家意見，台股今年獲利大爆發，全年有望挑戰7.5兆元，近期操作上建議逢低布局、反彈汰弱留強，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。