證交所扮亞資中心樞紐

臺灣證券交易所在官網「觀點」專欄指出，為加速台灣邁向「亞洲資產管理中心」，與旗下亞洲資產管理中心推動辦公室全力發揮樞紐功能，對內建置「一站式諮詢服務平台」串接產官實務需求，對外推動多元數位傳播與跨國招商交流。

推動辦公室秉持「留財為主、引資為輔」的核心政策目標，積極整合主管機關、金融業及全球專業機構資源，致力將「五大計畫、十六項策略」的政策藍圖轉化為具體落實的動能。

推動辦公室所建置的一站式諮詢平台，具備市場需求整合、多元便利管道及時效控管三大機制。辦公室除了主動拜會金融控股公司，並定期與四大會計師事務所召開會議，彙整第一線市場反饋提供主管機關作為法規鬆綁與政策推動的參考依據。

同時，平台提供線上提問、專線客服及視訊或實體會議等多元諮詢管道，並建立跨機關協調與限期回覆流程，有效降低業者溝通成本以及行政門檻。

截至2026年7月，諮詢平台已累計受理超過百件案件且全數如期完成回覆，其中以高雄資產管理專區進駐資格與涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等38項開放試辦業務詢問度最高，充分展現業者對專區政策的高度關注。

在品牌塑造與政策推廣方面，推動辦公室透過線上線下多元策略全面擴散聲量。國內外社群媒體針對不同客群發布中英文專業內容，並攜手財經媒體進行深度專訪及影音對話，將「兩年有感、四年有變、六年有成」的發展進程轉化為市場易懂的生動敘事。

在國際推廣上，推動辦公室除於海外專業資產管理平台刊載專題外，亦攜手英國智庫Z/Yen舉辦線上論壇，並與Clearstream等國際金融機構辦理實體座談，精準對接全球機構投資人與家族辦公室。

此外，辦公室積極參與台北國際金融博覽會與高雄智慧城市展等實體大型展會，藉由跨業整合展示臺灣在智慧金融、創新與永續領域的堅強實力，深化與市場參與者的雙向連結。

展望未來，推動辦公室強調，台灣擁有充沛民間資金、深厚資本市場及具全球競爭力的科技產業基礎。推動辦公室將持續扮演跨領域的公共化溝通橋梁，服務範疇全面涵蓋銀行、證券、保險與投信投顧等各業別，未來亦將持續累積專區試辦經驗、優化諮詢服務效能並深化跨國交流，攜手市場各方共建具國際競爭力的資產管理生態系，為台灣金融發展開創全新格局。