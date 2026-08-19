聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／先進封測、高階 PCB 分批買

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

美債殖利率飆升，引發通膨疑慮，費城半導體指數重挫，影響台股昨（19）日開低，一度重挫近千點，尾盤跌勢收斂，終場跌589點，收44,719點。電子類股走勢疲弱，僅散熱、被動元件族群受惠實質需求擴張，表現相對強勢。

此外，市場高度聚焦8月下旬輝達即將公布財報與未來展望，在樂觀預期新一代AI晶片出貨指引氛圍下，驅動資金提前卡位AI伺服器、散熱及先進封裝等相關供應鏈，成為盤面多頭指標。

投資建議

美國10年期公債殖利率近期再度攀升，顯示債市對長期通膨黏著度仍有戒心，高利率環境對台股中高本益比的科技成長股及AI概念股帶來評價重估壓力。資金配置上，可趁大盤回檔分批布局，鎖定具備實質業績護體、掌握產業定價權的核心主軸，如半導體先進製程、先進封裝測試、高階PCB及AI關鍵零組件等族群。

封測 PCB 費城半導體

延伸閱讀

就市論勢／AI資本支出受惠股 聚光

台股回檔技術面有撐 法人：留意三大變數

台股盤中一度大跌千點 後續走勢如何？

第2季GDP暴增12.92%！經理人剖析三大動能：00995A與00406A主動選股抗高檔震盪

相關新聞

國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣…台股震盪 留意三大風險

台股昨（19）日受美股走跌、台指期壓低結算，以及三大法人賣超逾753.5億元影響，指數開低走低，摜破季線與45K大關，終場大跌589點、收44,719點，跌幅1.3%。法人指出，國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣等短線風險，預計行情將持續區間震盪走勢。

就市論勢／先進封測、高階 PCB 分批買

美債殖利率飆升，引發通膨疑慮，費城半導體指數重挫，影響台股昨（19）日開低，一度重挫近千點，尾盤跌勢收斂，終場跌589點，收44,719點。電子類股走勢疲弱，僅散熱、被動元件族群受惠實質需求擴張，表現相對強勢。

證交所扮亞資中心樞紐

臺灣證券交易所在官網「觀點」專欄指出，為加速台灣邁向「亞洲資產管理中心」，與旗下亞洲資產管理中心推動辦公室全力發揮樞紐功能，對內建置「一站式諮詢服務平台」串接產官實務需求，對外推動多元數位傳播與跨國招商交流。

怎選股？全球債市壓力升溫 法人估台股下周遇三大變數

全球債市壓力升溫、美股收黑紛紛引發亞股19日走跌，加上今日為台指期結算日，台股開低走低、盤中一度跌千點，收盤失守季線，短線資金態度偏向審慎。玉山投信表示，下周包括美國PCE個人消費支出物價指數公布、輝達（NVIDIA）財報及全球央行年會接續登場，投資人須提防相關變數，但研判台股第3季基本面與技術面有撐，指數高檔區間整理可逢回加碼。

昔日股王再現風骨！台股失守季線 量價榜僅大立光、00632R收紅

台股19日遭遇美股下挫衝擊，盤初一度下殺近千點、探至44,308.71點，終場仍大跌589.33點、收44,719.35點，跌破季線，成交值降至8,479億元；三大法人更聯手賣超708.48億元。從成交值與成交量前十大榜單觀察，僅大立光（3008）與元大台灣50反1（00632R）逆勢收紅。

台股回檔技術面有撐 法人：留意三大變數

全球債市壓力升溫、美股收黑引發亞股19日大跌，加上台指期結算日，台股開低走低、盤中一度大跌近千點，收盤失守季線，短線資金態度偏向審慎。玉山投信表示，下周包括美國PCE個人消費支出物價指數公布、輝達財報、全球央行年會將連續登場，投資人須提防相關變數，但研判台股第3季基本面與技術面有撐，指數高檔區間整理可逢回加碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。