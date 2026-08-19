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就市論勢／先進封測、高階 PCB 分批買
盤勢分析
美債殖利率飆升，引發通膨疑慮，費城半導體指數重挫，影響台股昨（19）日開低，一度重挫近千點，尾盤跌勢收斂，終場跌589點，收44,719點。電子類股走勢疲弱，僅散熱、被動元件族群受惠實質需求擴張，表現相對強勢。
此外，市場高度聚焦8月下旬輝達即將公布財報與未來展望，在樂觀預期新一代AI晶片出貨指引氛圍下，驅動資金提前卡位AI伺服器、散熱及先進封裝等相關供應鏈，成為盤面多頭指標。
投資建議
美國10年期公債殖利率近期再度攀升，顯示債市對長期通膨黏著度仍有戒心，高利率環境對台股中高本益比的科技成長股及AI概念股帶來評價重估壓力。資金配置上，可趁大盤回檔分批布局，鎖定具備實質業績護體、掌握產業定價權的核心主軸，如半導體先進製程、先進封裝測試、高階PCB及AI關鍵零組件等族群。
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