就市論勢／先進封測、高階 PCB 分批買

全球債市壓力升溫、美股收黑紛紛引發亞股19日走跌，加上今日為台指期結算日，台股開低走低、盤中一度跌千點，收盤失守季線，短線資金態度偏向審慎。玉山投信表示，下周包括美國PCE個人消費支出物價指數公布、輝達（NVIDIA）財報及全球央行年會接續登場，投資人須提防相關變數，但研判台股第3季基本面與技術面有撐，指數高檔區間整理可逢回加碼。

2026-08-19 17:11