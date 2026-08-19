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怎選股？全球債市壓力升溫 法人估台股下周遇三大變數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球債市壓力升溫、美股收黑紛紛引發亞股19日走跌，加上今日為台指期結算日，台股開低走低、盤中一度跌千點，收盤失守季線，短線資金態度偏向審慎。圖／AI生成
全球債市壓力升溫、美股收黑紛紛引發亞股19日走跌，加上今日為台指期結算日，台股開低走低、盤中一度跌千點，收盤失守季線，短線資金態度偏向審慎。圖／AI生成

全球債市壓力升溫、美股收黑紛紛引發亞股19日走跌，加上今日為台指期結算日，台股開低走低、盤中一度跌千點，收盤失守季線，短線資金態度偏向審慎。玉山投信表示，下周包括美國PCE個人消費支出物價指數公布、輝達（NVIDIA）財報及全球央行年會接續登場，投資人須提防相關變數，但研判台股第3季基本面與技術面有撐，指數高檔區間整理可逢回加碼。

玉山高成長基金（原PGIM保德信高成長基金）經理人廖炳焜表示，市場對於新任Fed主席Kevin Warsh的貨幣政策態度仍舊霧裡看花，8月27至29日全球央行年會（Jackson Hole）登場，將是9月FOMC會議的重要前瞻訊號，投資人需留意對暫停升息的預期是否落空。此外，8月26日輝達將公布財報，市場將驗證AI算力需求及CSP資本支出是否持續擴增。

廖炳焜分析，近期通膨與利率環境朝有利方向發展，綜合美國通膨與消費數據表現，市場已下修Fed進一步升息機率，帶動美債殖利率回落，進而緩解科技股評價面壓力。廖炳焜認為，第3季對台股維持高檔區間震盪看法，46,000為高檔壓力區，逢期指結算日壓低結算賣壓，使大盤回檔在所難免；但從技術面來看應有支撐，建立二次打底的結構對於長線技術面有利，投資人可把握短線回檔買點，焦點可轉向長期看好的產業。

廖炳焜認為，投資人第3季及第4季選股重心放在先進製程/封測、成熟製程、光通訊/CPO、CCL/ABF、Power、IP；從台股次族群2026及2027年獲利增長預期來看，則可留意低軌衛星、交換器、矽晶圓、砷化鎵及磷化銦等四大產業，2027年獲利年增率將有明顯成長機會，亦可作為短期股價回跌的加碼標的；而非電產業也逐步受惠AI發展而雨露均霑，相對看好航空、汽車、塑化、重電等科技外溢族群，作為投組靈活操作。

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