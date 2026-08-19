三大法人聯手擴大賣超708億元 台股續跌589點、退守44,700點

台股19日受到美股重挫衝擊，盤初一度下殺近千點、失守45,000點，雖盤中跌幅略見收斂，終場仍下跌589.33點、收44,719.35點，跌落10日線，成交值大降至8,479億元；盤中高低震盪達762.63點，多空持續拉鋸戰。集中市場與櫃買市場合計上漲731家、下跌1,111家，漲停17家、跌停3家。三大法人聯手擴大賣超708.48億元，投信也加入賣方。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超416.39億元，投信賣超120.91億元；自營商賣超（合計）171.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超39.62億元、自營商（避險）賣超131.56億元。

盤面上，權值股成為大盤主要壓力來源，台積電（2330）開低收低，終場雖在尾盤急拉5元，仍下跌1.26%、收2,350元，失守月線；台達電（2308）下跌3.02%、收1,765元，台光電（2383）重挫5.23%、收5,880元，南亞科（2408）下跌6.60%、收481元，聯發科（2454）、鴻海（2317）、智邦（2345）及日月光投控（3711）同步走弱。從大盤影響來看，台積電單檔就拖累指數235.61點，台達電、台光電及南亞科也分別影響42.50點、33.85點及33.60點。

不過，電子權值股全面承壓之際，散熱族群卻展現強韌抗空力道。奇鋐（3017）今日除息20.88元，股價翻紅後一度衝上3,125元，順利完成「一日填息」，終場上漲2.65%、收3,095元；健策（3653）更大漲6.02%、收5,460元，單日貢獻大盤14.79點，成為今日漲點貢獻主力。

此外，大立光（3008）同樣逆勢走強，受惠蘋果新iPhone即將發表，第3季鏡頭產能利用率維持滿載，加上切入矽光子CPO產品並已有Fiber Array量產客戶，增添後續營運想像空間，股價開低後一路拉升，終場大漲4.91%、收5,550元，貢獻大盤10.94點。