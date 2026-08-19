兆豐證券舉辦「兆見未來」職涯營 共探證券業多重宇宙

為協助青年學子掌握金融產業發展趨勢、提早探索職涯方向，兆豐證券攜手子公司兆豐期貨舉辦第二屆「兆見未來｜職擊證券多重宇宙」大學生職涯探索活動。今年首度以營隊形式辦理，內容結合證券實務、職涯對話及投資桌遊體驗，帶領學生深入認識證券產業，了解不同職務發展路徑，探索金融職涯的多元可能。

這本屆活動特別安排「董總與談」環節，由兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗親自與學生面對面交流，分享自身職涯歷程、管理經驗、對金融產業未來發展的觀察，以及對新世代人才的期待。

陳佩君表示，人才是企業永續發展的重要基石，兆豐證券重視人才培育及產學交流，持續搭建青年學子與金融產業接軌的平台。面對AI、數位科技快速發展及市場環境變化，扎實的專業能力是金融人才的基礎，但同時需要具備跨領域整合能力及數位思維，善用科技及不同領域的知識，解讀及整合資訊；另一方面，數位科技及社群媒體普及，加速了訊息傳遞，也更加凸顯人際溝通及互動的重要，如何清楚表達自己的想法及理解他人的觀點，並與不同專業的人才協作，將成為提升職場競爭力的關鍵。

吳明宗則強調，證券業的職涯發展多元，從經紀、自營、承銷、期貨、金融商品、財富管理、永續發展等領域，需要不同專業背景及跨域人才投入，各類職務適合的人格特質也不同，如何規劃自己的職涯，取決於對於自己的了解。吳明宗總經理鼓勵學生把握與業界交流的機會，提早了解產業發展趨勢及不同職務內容，透過持續學習與實務累積，為未來職涯奠定良好基礎。

這次營隊融合專業實務、職涯對談及投資桌遊體驗，專業實務方面，涵蓋期權交易、投資研究及數位金融發展，其中期權交易及風控由兆豐期貨黃世奎總經理親自解析「期貨交易與風險控管」，帶領學生認識期貨交易重要觀念及風控的重要；職涯對談則安排跨部門「Coffee Chat」交流，由不同業務主管與學生分組交流，讓學生近距離了解不同職務的工作內容及職涯發展路徑。在投資桌遊環節，透過模擬人生不同階段的財務決策情境，引導學生思考收入管理、投資規劃、資產配置及風險管理等議題，在寓教於樂的過程中建立正確理財與投資觀念，提升青年財商素養。

兆豐證券未來將持續深耕校園與產學合作，透過職涯探索、實習及金融教育等多元方式，讓青年學子進入職場前有更多看見產業、理解職務的機會，並推廣普惠金融教育，為金融產業培育具備專業能力、跨域思維的人才。