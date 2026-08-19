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台指期結算壓低台股收跌589點 大立光、中價位被動元件族群逆勢強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今（19）日收盤下跌589.33點，跌幅1.3%，終場以44,719.35點作收，成交量8,478億元；台積電（2330）收盤價2,350元，下跌30元，跌幅1.26%。

台股開盤即受美股收盤挫低影響，隨著外資台指期淨口單仍在8萬口以上，多頭也不願硬拉指數軋空，先前股價創新高的南亞科（2408）及欣興（3037）等熱門指標股出現賣壓，股價走低更影響買盤意願。多頭資金轉向日電貿（3090）、金山電（8042）、大毅（2478）及信昌電（6173）等被動元件族群，千金高價股以大立光（3008）及健策（3653）表現亮眼。

今日成交金額大且走高為：大立光、華新科（2492）、健策、奇鋐（3017）、光寶科（2301）、陽明（2609）、萬潤（6187）、鈺創（5351）及日電貿；成交金額大且疲軟者則為：南亞科、欣興、聯發科（2454）、台達電（2308）、華邦電（2344）、南電（8046）、景碩（3189）、台光電（2383）及聯亞（3081）。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，台股在經歷前期大漲後出現漲多拉回修正，拉回震盪實屬漲多後之必要整理。台股基本面與籌碼面整體仍處於正向循環，加上MSCI調高台股權重、外資資金有望緩步回流，後續隨著美債殖利率走向與下周Nvidia財報法說登場，大盤仍有高點可期。

郭修誠分析，盤面資金在電子回檔之際，迅速轉向具備高殖利率與實質獲利的防禦型族群。海運產業受惠於貿易摩擦漸溫、IMF上修2027年全球貿易量成長率，加上製造業進入下半年旺季帶動貨櫃運輸需求，SCFI指數連續三周上漲。

散裝部分則受西非鐵礦砂產量持續開出及中東東歐地緣政治影響，BDI指數今年以來大漲53%，營運成長可期。此外，金控業前七月獲利表現極佳，如兆豐金（2886）前七月自結盈餘達256億元、年增14.4%，在市場波動加劇時，資金明顯流向獲利穩健且具備高配息優勢的金控龍頭。

展望後市，郭修誠表示，面對台股電子股短線漲多拉回與高檔震盪，投資策略應秉持「成長與防禦並重」。00918在成分股配置上具備極佳的資產調配優勢，不僅精準納入金像電（2368）等具ASP與毛利率提升優勢的AI/ASIC供應鏈，更重倉佈局獲利創高的金控護城河，以及高殖利率海運龍頭。

大立光 台指期結算 台股

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