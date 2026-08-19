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AI 基建超級周期 美台韓 AI 鐵三角成形

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，南韓股市雖受美股科技股賣壓連帶影響出現短線重挫，從中長期產業基本面與供應鏈戰略地位來看，多項核心利多正持續為市場築起堅實的底部支撐。

郭修誠從三個面向分析，首先，全球「AI基建超級周期」趨勢並未改變，美台韓黃金三角合作架構日益穩固。南韓兩大記憶體巨頭三星電子與SK海力士，目前在全球高頻寬記憶體（HBM）市場仍握有高達80%的壟斷性市占率，且HBM產品利潤率突破80%，展現出無可替代的高獲利能力與龐大的現金流優勢。

其次，三星電子正加速推進「HBM記憶體+先進封裝+晶片代工」的一站式整合優勢，在晶片製造端斬獲顯著成果。三星不僅成功接獲Nvidia最新Groq3晶片代工合作並預計下半年出貨，同時在特斯拉AI6晶片代工（規模達165億美元級別）、以及AMD與NAVER共建的主權AI開放架構晶片訂單上均有突破，代工市占率正顯著向上攀升。

此外，總體經濟面亦展現強勁韌性，穆迪 Moody's等研調機構與信用評級公司看好南韓半導體強勁出口動能，已將南韓2026年經濟成長率預估上調至3.5%。短線股市因短期資金停損與總體避險情緒誘發的劇烈修正，大幅清除高位籌碼壓力，亦讓具備高成長性與實質訂單支撐的AI半導體核心資產浮現出極具吸引力的長期投資價值。

郭修誠表示，韓股的短期修正主要是散戶槓桿部位的出清與高檔獲利了結。去槓桿完成後，系統性風險大幅降低，加上雲端服務巨頭（Hyperscalers）對AI的資本支出持續擴大，如 Anthropic第2季營收年增近15倍，韓股長線強勁的基本面並未改變，此波回檔反而為資本市場提供極具吸引力的進場修復（Rerating）契機。

全台首檔聚焦南韓 50 大旗艦企業的大華韓國 KOSPI 50（009829），即將於8月21日正式掛牌上市，該基金重倉三星與SK海力士合計近七成，直擊 HBM 核心龐大紅利，並涵蓋現代汽車、斗山重工、三星 SDI 以及 KB 金融與娛樂龍頭，軟硬兼備。提醒投資人，該指數成分股集中度較高，投資人布局時仍須留意全球科技景氣循環、地緣政治、韓國電力建設落地進度及匯率波動等潛在風險，建議以分批或定期定額方式進行配置。

鐵三角 基建 美台

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