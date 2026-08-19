費半重挫！台股一度大跌近千點跌破季線 法人：壓低結算

美股四大指數昨（18）日全數收黑，以費城半導體指數下跌4.9%最重，加上亞股今（19）日也多數下跌，拖累台股開低走低，盤中最低下跌999點至44,308點，跌破季線。台積電（2330）盤中最低下跌45元至2,335元。盤面上，光學／光通訊、航運相對抗跌。法人指出，昨日外資期貨淨空單還有8.3萬口，今日台指期結算明顯有壓低結算。

法人指出，受美伊戰事和談失敗，美主要指數表現欠佳影響，昨日指數下殺回探短期均線。盤面強勢類股為矽晶圓、航運及PCB材料等。 地緣政治衝突增溫，台股日KD指標轉弱，加上外資轉買為賣，預期指數漲多拉回整理，將回探季線支撐。 操作策略上，指數漲多拉回整理，可加碼AI題材、營運展望佳傳產股。做多可留意AI相關、航運及軍工股。

法人表示，整體來看，大盤在經歷前波急攻與高檔震盪後，昨日出現了一次極為徹底的技術面修正與籌碼清洗。資金從電子主線撤出並轉向金融股避險，說明短線市場風險意識明顯抬升。在修正力道明確的背景下，後續宜密切觀察 45,000點整數關卡能否發揮實質支撐力道，以及電子權值股何時能止跌回穩。