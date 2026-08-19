航運散裝、貨櫃一起走強 成台股逆勢上漲族群

全球乾散貨市場第2季延續回升走勢，國內的散裝船業者普遍看好下半年市場需求，未來營運面有成長想像空間，散船船的慧洋-KY（2637）走強，帶動散裝船個股四維航（5608）、新興（2605）及台航（2617）等股價跟著反彈；至於貨櫃輪則是長榮海運（2603）今天續強，盤中再一度來到240元。

散裝船的四維航受惠於新船加入效益今年開始顯現，營運有望愈來愈好，第1季EPS虧損0.11元，第2季EPS達0.42元，上半年成功轉虧為盈EPS0.32元，法人分析，下半年散裝市場很好，有望維持穩健獲利向上攀升，股價出現強勢反彈，今天再攻漲停來到17.5元。

全球貨櫃航運市場運價持續走揚，貨櫃三雄長榮海運、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）第2季獲利同步大幅成長。隨第3季北美線進入傳統旺季，加上地緣政治、港口塞港及空班牽制有效運力，市場運價維持高檔，三雄第3季獲利有望延續第2季旺季走勢。

長榮海運獲利表現優於市場預期，第2季合併營收1,051.61億元，年增21.60%，稅後純益160.34億元，年增46.33%，EPS 7.41元；上半年營收1,916.72億元，年減2.43%，稅後純益243.37億元，年減36.48%，EPS 11.24元，三雄中唯一賺超過一個股本。

法份析，認為隨鐵礦石、穀物及鋁土礦等貨載需求穩健，加上船舶供給成長受限，進入傳統旺季後，散裝航運市場供需可望進一步收緊，支撐運價維持高檔並有走揚空間。

2026年第2季波羅的海乾散貨指數（BDI）平均達2,751點，較去年同期大增88%。第2季BDI持續走揚，反映鐵礦石、穀物及鋁土礦等乾散貨運輸需求穩健，加上船舶供給成長仍受限，各船型運價均較第1季及去年同期上升。

散裝船業者認為，受到地緣政治風險影響，荷莫茲海峽船舶通行量大幅下降，船舶周轉率受到壓抑，使運價仍維持高檔；國際政治、地緣風險及全球貿易結構調整，使實際船舶供給壓力仍相對有限。

船舶供給面同樣有利市場。全球乾散貨新船訂單約占現有船隊13.8%，但受到主要造船廠船塢排程緊俏、新船造價維持高檔影響，平均交船期長達4.28年。此外，老舊船舶陸續進入第三次特檢，2026年預估有超過3,000艘船舶進行特檢，單次進塢可達3至4周，將進一步壓縮市場有效運力。