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台股連2天大跌的凶手找到了 分析師強調反攻號角看 AI 六大族群優先買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股四大指數周二全面收低，費半重挫4.98%，記憶體族群遭血洗，台股19日以45,071.34點開出， 下跌237.34點，指數開低走低，一度下探至44,308.71點，重挫999.97點，證券分析師直言，台股大跌的原因有兩個，一是美國公債殖利率飆高，二是地緣風險再升溫石油價格又往上漲；不過，分析師強調，隨著美國期中選舉逼近， 歷史經驗顯示美股10月將有上漲行情，預估台股也將再創高。

台股從6月23日的歷史高點48,218.87點反轉下跌，一度下滑至39,404.65點，高低點大跌了8,814.22點， 隨後指數往上彈升，一度衝達46,402.64點，從低點反彈了6,997.95點；不過，連續兩個交易日則是出現下跌。

台股8月17日收在45,857.27點，19日指數開低走低，一度下滑至44,308.71點，短短2個交易日下跌1,548.56點，不過，盤中跌勢出現收斂。

證券分析師張陳浩認為， 造成台股連續兩個交易日大跌的原因主要有兩個，一是美國公債殖利率飆高，對高本益比的科技股造成衝擊，另外就是中東的地緣風險又有升溫跡象，油價出現上漲。

張陳浩表示，公債殖利率飆高的一個重要原因是美國債券的賣盤太多，債券價格大跌，推升公債殖利率，尤其是日本因為日圓弱到不能再弱，為了拿錢回來護日圓，狂賣美國債券。

張陳浩說，美國因為缺錢狂發債券，債券發的太多， 再加上賣壓一直出來，導致公債殖利率飆高，但美國又不想公債殖利率高，因此反而出手去買日圓，希望降低日本狂賣美國債券的壓力，兩個國家都因此陷入惡性的循環中，但因公債殖利率飆高，衝擊高本益比的科技股，市場會重新思考科技股的估值。

張陳浩強調，對台灣來說，反而是一個利基，因為台灣沒有經濟問題，經濟持續成長，通膨也在可以控制的範圍，雖然台股連兩天大跌，但並沒有轉空，可能打出長短腳的型態，整理時間拉長，不過10月仍有機會創高。

張陳浩說，另一個推升台股10月創高的因素是美國期中選舉逼近，歷史經驗顯示，在期中選舉前， 10月的美股都會有上漲的行情出現，台股也將搭上美股上漲的列車，在10月再創新高。

張陳浩強調，台股反攻號角仍是由AI族群來啟動，在布局上首選台積電（2330）為首的半導體股；記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344）；CCL的台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）；CPO的聯鈞（3450）、華星光（4979）、全新（2455）、光環（3234）、大立光（3008）；散熱的奇鋐（3017）、健策（3653）、雙鴻（3324）；ABF的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）。

台股 分析師 族群

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