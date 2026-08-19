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長債殖利率飆升 AI 發債加劇融資競爭

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

全球債券市場近期掀起拋售潮，美國、德國、法國、日本等主要國家長期公債殖利率同步走高，部分更升至數十年高點。金融人士指出，市場正重新評估各國財政赤字、通膨及政策不確定性，要求政府支付更高的風險溢價，導致長天期公債價格承壓、殖利率快速上揚。

主權債殖利率不僅反映政府借款成本，更是企業融資、房貸及各類信貸產品的重要定價基準。若美國10年期公債殖利率進一步突破5%，恐推升整體市場資金成本，增加政府、企業與家庭的利息負擔，同時壓縮股票等風險資產估值，成為全球金融市場的重要壓力來源。

分析師指出，這波長債殖利率走高，首先受到財政與通膨疑慮推動。全球政府近年大幅增加財政支出，在赤字擴大的同時，市場也擔憂能源及其他成本上升可能讓通膨壓力再起。以日本為例，政府持續透過財政政策刺激經濟，使市場更加關注其財政紀律與債務可持續性，進而要求更高的債券風險溢價。

另一項新變數則是AI產業掀起的企業發債潮。隨著人工智慧產業快速擴張，明年全球AI相關資本支出可能突破1兆美元，大型科技企業為採購高階晶片及興建資料中心，開始大舉發行10年以上長天期債券。

金融人士表示，高回報的科技企業債正吸引部分資金，與傳統主權公債形成融資競爭。當政府與企業同時爭奪長期資金，公債若要維持吸引力，就必須提供更高殖利率，進一步推升全球融資成本，也讓這波公債拋售潮的影響從債市擴散至股市、房市及整體經濟。

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