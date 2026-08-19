聽新聞
0:00 / 0:00
台股盤中一度大跌千點 後續走勢如何？
台股今（19）日盤中震盪走跌，本國銀房分析指出，主要反映科技股短線評價偏高與國際股市波動的修正壓力，不過，全球AI投資循環仍處於擴張階段，大型科技公司持續擴大資本支出，半導體、伺服器、散熱及先進封裝等需求強勁，長線動能依舊有撐。
在區域市場方面，國銀特別看好新興亞洲股市與美股，前者受惠於AI供應鏈驅動與實質利率下滑，經濟成長與企業獲利展望優於成熟市場，技術面維持偏多格局；美股則在大型科技股與半導體相關企業獲利穩健帶動，市場後續將重新回歸基本面。相對而言，日歐股市受借貸成本上升、貨幣正常化與高利率環境等因素干擾，表現相對溫和與承壓。
綜合上述分析，台股19日回檔屬於電子股高估值下的健康整理，在基本面與AI長線趨勢未變下，具獲利成長能見度的龍頭企業與供應鏈，後市表現仍值得期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。