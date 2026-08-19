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台股盤中一度大跌千點 後續走勢如何？

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台股今（19）日盤中震盪走跌，本國銀房分析指出，主要反映科技股短線評價偏高與國際股市波動的修正壓力，不過，全球AI投資循環仍處於擴張階段，大型科技公司持續擴大資本支出，半導體、伺服器、散熱及先進封裝等需求強勁，長線動能依舊有撐。

在區域市場方面，國銀特別看好新興亞洲股市與美股，前者受惠於AI供應鏈驅動與實質利率下滑，經濟成長與企業獲利展望優於成熟市場，技術面維持偏多格局；美股則在大型科技股與半導體相關企業獲利穩健帶動，市場後續將重新回歸基本面。相對而言，日歐股市受借貸成本上升、貨幣正常化與高利率環境等因素干擾，表現相對溫和與承壓。

綜合上述分析，台股19日回檔屬於電子股高估值下的健康整理，在基本面與AI長線趨勢未變下，具獲利成長能見度的龍頭企業與供應鏈，後市表現仍值得期待。

台股 科技股 國銀

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