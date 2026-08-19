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台股開盤跌逾900點 新台幣再觸32元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

外資昨（18）日反手賣超台股，今（19）日台北股匯市同步走弱，台股開盤即重挫逾900點，新台幣匯價則以31.96元開出、貶值1.5分，開盤不到15分鐘再度觸及32元整數關卡，呈現「股跌匯貶」格局。

匯市方面，相較於日前各大保管行幾乎全天拋售美元，引發出口商恐慌性拋匯，今日保管行操作轉趨雙向，市場賣匯力道明顯收斂，出口商也暫時回歸觀望，等待國際局勢及匯率進一步明朗。

匯銀人士分析，美伊衝突持續牽動全球金融市場，伊朗宣稱將採取更具攻擊性的軍事立場，美國總統川普則否認與伊朗進行談判，使市場避險情緒升高。能源價格同步受到推升，國際油價來到近3周高點，布蘭特原油價格站穩每桶90美元之上，增加市場對通膨再度升溫的疑慮。美元方面，美元指數在99.6附近震盪。

市場目前進一步關注能源價格上漲對美國通膨及聯準會貨幣政策的影響。匯銀人士指出，若油價高檔震盪並推升通膨壓力，預期聯準會年底前可能升息一次。

新台幣 台股 匯價

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