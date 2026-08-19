台股失守45K 半導體資金往「電」靠 虹揚亮燈、台半強漲

美國費半指數重挫近5%，拖累台股19日早盤急殺近千點，失守45,000點及季線，台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股同步走弱。不過，盤面資金沒有全面退場，反而轉進具漲價與AI電力題材的功率半導體族群，成為弱勢盤中少數整齊走揚的半導體次族群。

功率元件股中，虹揚-KY（6573）開盤不久便攻上17.75元漲停；台半（5425）一度上漲5.57%至96.6元，強茂（2481）上漲3.23%至144元，富鼎（8261）上漲3.22%至192.5元，德微（3675）漲2.55%至281元，麗正（2302）、尼克森（3317）及朋程（8255）也逆勢翻紅。

資金轉向功率半導體，主要反映市場再度傳出漲價消息。供應鏈指出，隨AI資料中心用電量快速攀升，MOSFET、TVS二極體及功率二極體需求同步增加，台廠最快10月可能針對非合約產品啟動第三波價格調整，漲幅約10%至15%；加上部分功率元件交期拉長，市場看好業者下半年營運有望迎來價量齊揚。

其中，強茂的大型TVS、功率二極體及Power MOSFET，已切入AI伺服器電源、散熱與主板等應用；台半則持續推進資料中心相關產品，650V TVS二極體已開始放量，並朝1,000V產品發展。