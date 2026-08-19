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權值股走跌 台股早盤急跌近千點失守45000點

中央社／ 台北19日電

美股4大指數全收黑，費城半導體指數重跌近5%，頹勢蔓延亞股，韓股重挫逾6%，台股今天開盤賣壓湧現，早盤最多下跌近千點，來到44308點附近，失守45000點大關及季線約44811點。至9時5分，加權指數下跌790.61點，至44518.07點。代表中小型股票的櫃買指數也開低。

3大權值股表現，台積電最多下跌45元至2335元；聯發科最多跌135元至3750元；台達電最多跌80元至1740元。

法人分析，台股短短半個多月反彈超過6000點，進入壓力區，碰上美伊停火協議到期等地緣政治疑慮，短線面臨修正壓力；由於國內外企業財報公布剛告一段落，市場暫時缺乏強烈利多刺激，不過從近期公布的財報結果來看，AI相關供應鏈營運動能依舊強勁，台股基本面穩固。

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外資轉賣 大盤短線有壓

外資昨（18）日轉買為賣超119.8億元，加上短線獲利了結賣壓與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠，衝擊指數開高走低、表現弱勢。法人認為，台股短線承壓，不排除行情有回測月線44,010點支撐的可能。

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