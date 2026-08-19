台股開低急殺近千點！10日線、45K 失守 誰抗空？
美股四大指數昨夜全面收低，費半重挫4.98%，記憶體族群遭血洗，拖累台指期夜盤大跌561點、收44,527點。台股19日跳空開低，8月台指期開低677點至44,411點，集中市場同步開低237.34點、報45,071.34點；台積電（2330）領軍五大權值股全面走弱，加上南亞科（2408）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）等電子要角承壓，跌點一度擴大至近千點、下探44,308.71點並跌破10日線。所幸權值股隨後止穩跌勢未再擴大，大盤跌點也同步有所收斂，多空於44600點處激戰，沛爾生醫-（6949）創、健策（3653）、南電（8046）、金像電（2368）等逆勢抗跌，反1及槓桿ETF交投熱絡。
油價攀升加劇通膨疑慮，加上政府舉債與AI投資熱潮推升全球資金需求，全球債市賣壓擴大，美國10年期債殖利率徘徊4.70%，30年期殖利率仍高達5.29%，同時市場對AI巨額資本支出的財務壓力升溫，美股主要指數昨夜全面收黑，費半指數重挫4.98%；台股ADR同步走弱，台積電ADR大跌4.07%、日月光（3711）ADR暴跌8.77%，聯電（2303）ADR重摔5.38%，記憶體股更遭血洗，美光跌7%、Sandisk跌9%、SK海力士ADR下挫9.2%。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低40元、報2,340元，聯發科（2454）開3,750元、台達電（2308）開1,745元、鴻海（2317）開245元、日月光投控開568元。
回顧台股20日表現，集中市場指數下跌548.59點、收45308.68點，成交值9,600.92億元。三大法人賣超257.66億元，其中，外資賣超119.86億元，投信買超38.27億元；自營商賣超176.07億元。
法人指出，台股短線跌破5日線，KD高檔轉折，技術修正壓力浮現，10日線與季線為多方重要防線，未失守則波段結構仍未破壞。後續聚焦Jackson Hole與輝達財報兩大變數，操作宜逢低布局、嚴守紀律，留意高速材料、先進封裝與原物料題材。
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