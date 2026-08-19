台股開低急殺近千點！10日線、45K 失守 誰抗空？

台股今（19）日盤中震盪走跌，本國銀房分析指出，主要反映科技股短線評價偏高與國際股市波動的修正壓力，不過，全球AI投資循環仍處於擴張階段，大型科技公司持續擴大資本支出，半導體、伺服器、散熱及先進封裝等需求強勁，長線動能依舊有撐。

2026-08-19 10:31