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台股昨跌548點！ 阮慕驊揭「5點」真正警訊看櫃買：緊盯379支撐

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美股盡墨費半挫近5% 法人：台股面臨45000點保衛戰

中央社／ 台北19日電

美國與伊朗停火協議到期，推升國際油價，市場對於通膨升溫疑慮加劇，加上面臨國債拋售壓力，美股4大指數全收黑，尤其費城半導體指數重跌近5%，法人預期台股今天恐面臨45000點關卡保衛戰，甚至不排除回測季線約44794點。

美國與伊朗停火協議到期，雙方針對重新開放荷莫茲海峽未見進展，加劇外界對於能源價格上漲可能推高通膨的擔憂，華爾街股市主要指數18日收低。道瓊工業指數下跌116.38點或0.22%，收53343.40點；標普500指數下挫53.30點或0.69%，收在7691.76點。

以科技股為主的那斯達克指數跌355.20點或1.33%，收26289.71點；費城半導體指數重挫628.54點或4.98%，收11992.47點。

半導體類股跌勢重，熱門的DRAM族群，SK海力士ADR跌15.76美元或9.2%，收在155.62美元；模組廠Sandisk跌161.07美元或9.01%，收1625.78美元。輝達（NVIDIA）下跌5.27美元或2.34%，收219.74美元；台積電ADR跌17.56美元或4.07%，收413.41美元。

台股18日收45308.68點，下跌548.59點，跌幅1.2%。大華銀投信分析，美伊備忘錄到期，且尚未達成新協議，市場對於地緣政治衝突再起疑慮升溫，壓抑台股跌破5日均線；不過台股多頭架構尚未遭破壞。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，台股7月下跌、8月反彈，技術面已成功重回多頭格局；短線由於國內外企業財報公布告一段落，市場暫時缺乏利多刺激，但從近期公布的財報結果來看，AI相關供應鏈營運動能依舊強勁，台股基本面穩固。

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台股昨（18）日漲多回檔，終場大跌548點、收45,308點，跌破5日均線。

外資轉賣 大盤短線有壓

外資昨（18）日轉買為賣超119.8億元，加上短線獲利了結賣壓與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠，衝擊指數開高走低、表現弱勢。法人認為，台股短線承壓，不排除行情有回測月線44,010點支撐的可能。

上市公司在陸收益 明顯回升

上市公司上半年獲利創下3.42兆元新高，在中國大陸投資收益也明顯回升。CRIF中華徵信所統計上半年上市公司大陸投資收益累計衝上2,899.4億元，刷新歷史新高紀錄，年成長11.1%。其中鴻海以1,176.1億元蟬聯收益首位，占比四成以上，台光電首度超越台積電居第二名。

就市論勢／AI資本支出受惠股 聚光

近兩周台股走勢可定義為「反彈趨勢未破、高檔震盪加劇」。加權指數在46,000點附近遇壓，顯示短線獲利了結與籌碼換手正在進行。

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