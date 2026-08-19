美股盡墨費半挫近5% 法人：台股面臨45000點保衛戰

美國與伊朗停火協議到期，推升國際油價，市場對於通膨升溫疑慮加劇，加上面臨國債拋售壓力，美股4大指數全收黑，尤其費城半導體指數重跌近5%，法人預期台股今天恐面臨45000點關卡保衛戰，甚至不排除回測季線約44794點。

美國與伊朗停火協議到期，雙方針對重新開放荷莫茲海峽未見進展，加劇外界對於能源價格上漲可能推高通膨的擔憂，華爾街股市主要指數18日收低。道瓊工業指數下跌116.38點或0.22%，收53343.40點；標普500指數下挫53.30點或0.69%，收在7691.76點。

以科技股為主的那斯達克指數跌355.20點或1.33%，收26289.71點；費城半導體指數重挫628.54點或4.98%，收11992.47點。

半導體類股跌勢重，熱門的DRAM族群，SK海力士ADR跌15.76美元或9.2%，收在155.62美元；模組廠Sandisk跌161.07美元或9.01%，收1625.78美元。輝達（NVIDIA）下跌5.27美元或2.34%，收219.74美元；台積電ADR跌17.56美元或4.07%，收413.41美元。

台股18日收45308.68點，下跌548.59點，跌幅1.2%。大華銀投信分析，美伊備忘錄到期，且尚未達成新協議，市場對於地緣政治衝突再起疑慮升溫，壓抑台股跌破5日均線；不過台股多頭架構尚未遭破壞。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，台股7月下跌、8月反彈，技術面已成功重回多頭格局；短線由於國內外企業財報公布告一段落，市場暫時缺乏利多刺激，但從近期公布的財報結果來看，AI相關供應鏈營運動能依舊強勁，台股基本面穩固。