外資轉賣 大盤短線有壓

外資昨（18）日轉買為賣超119.8億元，加上短線獲利了結賣壓與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠，衝擊指數開高走低、表現弱勢。法人認為，台股短線承壓，不排除行情有回測月線44,010點支撐的可能。

昨日傳出美伊和談期限將屆，但美國總統川普放話不尋求延長，促使油價上漲，新台幣止升轉貶，外資終止連六買，轉為賣超119.8億元；投信買超38.2億元，轉賣為買；自營商賣超176億元，轉買為賣。總計三大法人賣超257.6億元；八大公股行庫則逢低護持，買超62.9億元。

台股昨日早盤開高65點，盤中最高達46,064點、大漲206點，不過，隨短線台股漲多，加上市場擔憂美伊情勢不確定性再度拉高、今日台指期恐壓低結算，引動法人與市場獲利了結賣壓大舉出籠，衝擊行情開高走低，成交值放大至1兆元。

法人指出，台股短線大漲逼近7,000點，漲幅17.7%，加上46K以上的前波套牢賣壓沈重，且技術指數KD進入超買區，短線行情將承壓，預期指數將震盪盤軟拉回修正，不排除將有回測月線支撐的可能。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師指出，就技術面觀察，昨日台股開高走低，KD值繼周一死亡交叉後，周二持續下滑，且大盤跌破5日線，破壞8月以來上漲慣性。

另一方面，昨日拉回修正的走勢，也使13日多方缺口封閉，7月22日的型態高點也小幅跌破，不利後續短線走揚，預期指數短線轉空慣性成型，行情將回測下方10日線，若不守，甚至將下探月線支撐。