聽新聞
0:00 / 0:00

外資轉賣 大盤短線有壓

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

外資昨（18）日轉買為賣超119.8億元，加上短線獲利了結賣壓與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠，衝擊指數開高走低、表現弱勢。法人認為，台股短線承壓，不排除行情有回測月線44,010點支撐的可能。

昨日傳出美伊和談期限將屆，但美國總統川普放話不尋求延長，促使油價上漲，新台幣止升轉貶，外資終止連六買，轉為賣超119.8億元；投信買超38.2億元，轉賣為買；自營商賣超176億元，轉買為賣。總計三大法人賣超257.6億元；八大公股行庫則逢低護持，買超62.9億元。

台股昨日早盤開高65點，盤中最高達46,064點、大漲206點，不過，隨短線台股漲多，加上市場擔憂美伊情勢不確定性再度拉高、今日台指期恐壓低結算，引動法人與市場獲利了結賣壓大舉出籠，衝擊行情開高走低，成交值放大至1兆元。

法人指出，台股短線大漲逼近7,000點，漲幅17.7%，加上46K以上的前波套牢賣壓沈重，且技術指數KD進入超買區，短線行情將承壓，預期指數將震盪盤軟拉回修正，不排除將有回測月線支撐的可能。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師指出，就技術面觀察，昨日台股開高走低，KD值繼周一死亡交叉後，周二持續下滑，且大盤跌破5日線，破壞8月以來上漲慣性。

另一方面，昨日拉回修正的走勢，也使13日多方缺口封閉，7月22日的型態高點也小幅跌破，不利後續短線走揚，預期指數短線轉空慣性成型，行情將回測下方10日線，若不守，甚至將下探月線支撐。

外資 短線 大盤

延伸閱讀

美長債殖利率走升 台指期夜盤失守45K大關

外資連六買後首度收手轉賣 三大法人賣超239億元

台股46K差一步 市場盯兩關鍵

台股開高46K 關前拉鋸！南亞科飆553元創新高 聯發科回測4,000元

相關新聞

台股拚止跌要看三指標 法人：不再惡化 多頭仍有反攻機會

台股昨（18）日漲多回檔，終場大跌548點、收45,308點，跌破5日均線。

外資轉賣 大盤短線有壓

外資昨（18）日轉買為賣超119.8億元，加上短線獲利了結賣壓與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠，衝擊指數開高走低、表現弱勢。法人認為，台股短線承壓，不排除行情有回測月線44,010點支撐的可能。

上市公司在陸收益 明顯回升

上市公司上半年獲利創下3.42兆元新高，在中國大陸投資收益也明顯回升。CRIF中華徵信所統計上半年上市公司大陸投資收益累計衝上2,899.4億元，刷新歷史新高紀錄，年成長11.1%。其中鴻海以1,176.1億元蟬聯收益首位，占比四成以上，台光電首度超越台積電居第二名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。