台股拚止跌要看三指標 法人：不再惡化 多頭仍有反攻機會

台股昨（18）日漲多回檔，終場大跌548點、收45,308點，跌破5日均線。

法人認為，只要新台幣匯率不再續貶、外資台指期淨空單不再續增、台積電（2330）股價持穩不走弱等三指標不再惡化，則台股短線有望止跌，再尋求反攻機會。

法人表示，台股近來高檔承壓，在連續二個交易日無法站穩46,000點大關後，昨日早盤指數開高走高，隨即引動市場龐大的獲利了結賣壓，加上新台幣兌美元匯率止升轉貶，外資轉買為賣，衝擊指數開高走低，表現弱勢。

儘管行情似有拉回修正可能，不過，券商操盤室主管等法人認為，只要三指標不再惡化，台股短線目前僅跌破5日均線支撐，下方還有10日均線、月線、季線等層層支撐防禦，多頭仍有反攻的機會。

首先，新台幣匯率不再續貶。由於外資進出與新台幣匯率升貶密切相關，日前台股一波短線強彈，即與新台幣走升、帶動外資不斷買超有關。因此昨日新台幣匯率止升轉貶的趨勢只要不再繼續，多頭行情仍有可為。

其次，外資台指期淨空單不再續增。儘管外資在台指期未平倉淨空單口數的多寡，不能作為衡量外資多空方向的單一指標，但具備一定參考價值。昨日外資淨空單部位仍高達8.3萬餘口，但只要近周空單口數持續減少或不再顯著增加，行情就有機會轉折翻多。

第三，台積電股價持穩不再走弱。護國神山台積電向來是台股的多空溫度計，近來該公司股價高檔承壓、緩慢走跌，昨日再跌20元收2,380元，跌破5、10日等短期均線，使不耐久盤的多頭部位拔檔砍倉，連動指數走弱。因此只要台積電股價持穩有守，台股修正的壓力就可大幅減輕。

美伊雙方談判陷入停滯僵局，都向外表示強硬立場，促使油價彈升，加上美債遭市場拋售推升殖利率下，股市等風險性資產受壓抑，昨日台股盤面個股跌多漲少；19大類股中，航運股逆漲2%最強勢，金融股漲0.7%撐大局；族群中以電子權值股、記憶體等為賣壓重心。千金股一片慘綠，檔數減少一檔至50檔。