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上市公司在陸收益 明顯回升

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

上市公司上半年獲利創下3.42兆元新高，在中國大陸投資收益也明顯回升。CRIF中華徵信所統計上半年上市公司大陸投資收益累計衝上2,899.4億元，刷新歷史新高紀錄，年成長11.1%。其中鴻海（2317）以1,176.1億元蟬聯收益首位，占比四成以上，台光電（2383）首度超越台積電（2330）居第二名。

回顧近五年，CRIF指出，上市公司上半年大陸投資收益在2022與2023年曾逢全球供應鏈重組、通膨及升息等宏觀經濟打擊。不過2024年起受惠AI晶片與伺服器升級潮、電子產業庫存去化結束，開始觸底上升，2024年上半年成長22.5%至2,389.8億元，高成長並維持到2025與2026年，今年上半年直逼2,900億元，顯示既有大陸生產基地對部分科技廠商獲利有所貢獻。

個別公司表現方面，今年上半年鴻海以1,176.1億元續蟬聯大陸投資收益首位。僅鴻海一家就占全體上市公司總收益40.5%，年增率高達27.8%。

值得注意的是，台光電表現突出，因高階無鹵材料及伺服器板材需求旺盛，上半年大陸投資收益衝上255.5億元，年增130.2%，首度超越台積電的207.4億元，居第二名。第四名由統一連莊，收益121.1億元，年增11.7%。第五名為臻鼎-KY（4958）的84.6億元。

上市公司 中鴻 鴻海

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