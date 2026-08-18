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上櫃公司上半年獲利增1.5倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

金控、銀行、證券、期貨及保險公司等金融業之外，上櫃公司第2季財務報告已公告申報。

櫃買中心統計，上櫃公司上半年度營收約1.80兆元，較去年同期增加3,529億元，年增24.3%；另稅前淨利2,888億元，較去年同期增加1,748億元，年增153.3%；顯示上櫃公司營收及獲利齊揚，獲利呈倍數成長，整體營運表現亮眼。

櫃買中心指出，國內上櫃公司上半年度獲利較去年同期成長的公司計有619家，約占國內上櫃公司73％，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電腦及周邊設備業、電子零組件業。

在EPS方面，經統計EPS超過10元公司計有28家，5元以上未達10元的公司計71家，2元以上未達5元公司計184家，整體市場有獲利的國內上櫃公司共計635家，約占74%，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司。

上櫃公司上半年「獲利王」為群聯（8299），每股稅後純益（EPS）高達187.43元，其次是宜鼎，達166.45元，股王信驊獲利78.28元居第三。獲利四至十名分別為威剛、青雲、印能科技、旺矽、弘塑、精測，以及聖暉*，獲利前十名產業以記憶體、封測、設備為主。

櫃買中心說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站查詢。

櫃買中心 金控 期貨

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