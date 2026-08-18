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興櫃三新星 業績上秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，及配合興櫃公司公布2026年度第2季財報，將於24日舉辦「興櫃新星」為主題的「2026年下半年度興櫃公司業績說明會」，邀請三家各具特色的興櫃新星，包括連距電機（7927）、台普威，以及碩通參與。

連距電機為國內配電變壓器與高壓電纜附件的專業製造商，核心業務聚焦於電力配電設備的研發、製造與銷售，致力確保電力自電網端至終端用戶的傳輸過程具備高穩定性、高效率與安全性，實質支持國家電力基礎設施的永續發展。

連距電機2025年度及2026年上半年度合併營收分別為23.04億元及13.03億元，稅後淨利分別為5.74億元及2.69億元，每股稅後純益（EPS）分別為12.64元及5.95元。

台普威主要專注於提供儲能案場完整生命周期的「一站式服務」，自電池櫃設計審核、工業控制與通訊系統、案場施工、安裝及調機，乃至長期維運、並擁有合格交易者之資格可協助客戶參與台電「自動頻率控制（AFC）」輔助服務市場，皆能提供完整的解決方案及服務。

台普威2025年度及2026年上半年度合併營收分別為32.81億元及11.09億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為3.21億元及1.43億元，EPS分別為8.48元及3.6元。

碩通主要從事AI伺服器散熱管材的研發、製造及銷售業務，產品包含橡膠軟管組件、金屬軟管組件、波紋管、分歧管及水冷板模組，主要銷售對象係國際知名AI伺服器機櫃系統整合廠商；2025年度及2026年上半年度合併營收分別為9.15億元及5.53億元，稅後淨利分別為1.98億元及1.10億元，EPS分別為18.74元及5.08元。

興櫃 業績 台北

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