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創新板公司列MSCI小型股指數

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

MSCI明晟近期宣布最新季度調整，證交所表示，本次MSCI全球小型股指數新增成分股包括台灣創新板上市公司，也顯示台灣具創新技術及成長潛力的企業正逐步受到國際指數及全球投資人的關注。

臺灣證券交易所表示，近年台灣在MSCI新興市場指數的權重持續提升，由2025年第3季的19.40%持續提升至本季26.85%，顯示台灣資本市場在全球新興市場版圖中的重要性明顯提升。台灣擁有完整的半導體、AI伺服器、電子零組件及高科技產業聚落，加以眾多上市公司具備全球產業領導地位，上市市場匯聚具規模及國際競爭力之產業龍頭與成長企業，已成為全球投資人掌握台灣產業發展及參與AI與科技長期成長的重要窗口。

證交所將持續協助具國際競爭力之優質企業進入資本市場，並積極推動台灣創新板發展，鼓勵具規模、成長性及國際發展潛力之企業善用上市市場籌資、提升品牌及接軌國際資本的功能。

MSCI 創新板 指數

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