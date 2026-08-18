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證交所「迷走工作坊」 上線

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘（中）、文總秘書長李厚慶（右）跨界對談，探討資本力如何加持在地文化，打破新創規模化藩籬，為台灣團隊注入接軌國際的底氣。圖／證交所提供
證交所董事長林修銘（中）、文總秘書長李厚慶（右）跨界對談，探討資本力如何加持在地文化，打破新創規模化藩籬，為台灣團隊注入接軌國際的底氣。圖／證交所提供

臺灣證券交易所推動「台灣創新板（tib-創）」連結資本市場與新經濟，攜手中華文化總會跨界打造《創新辦桌》影像企劃，最新「迷走工作坊」影音正式上線，展現創下國內群眾募資紀錄的桌遊團隊，如何透過數位雲端科技讓歷史「變得可以觸摸」，深刻轉譯資本市場與在地文化碰撞出的創新火花。

《創新辦桌》繼首集記錄年赴多國巡演的「FOCASA 當代馬戲團」走上國際賽道後，「迷走工作坊」是最新第二集。

證交所不只是交易平台，更是陪伴創新企業一路成長的長期夥伴，這正是Beyond Exchange的核心精神。」證交所董事長林修銘指出，台灣創新板以「願意且有能力改變」與「冒險拓荒、投資未來」為核心DNA，證交所角色已出現關鍵轉型，不再只是被動等待承銷商或會計師送案，而是直接對接早期與成熟期新創團隊。透過象徵高成長潛力的「tibit獨角獸」品牌意象，結合國內外加速器、國家級創新平台及企業創投（CVC），提供上市前輔導合規與 ESG、上市時擴大曝光、上市後鏈結國際投資人的全周期手把手陪跑策略。

面對全球AI與軟體產業的快速轉型，國際資本市場評價體系早已轉向以公司市值、技術創新與未來成長潛力為主。林修銘強調，AI與軟體企業的核心競爭力多在於專利技術或訂閱制（ARR）等無形資產。創新板採取全新「新經濟邏輯」，提供以「市值」為核心的三軌多元評估標準，多維度衡量企業的技術實力與成長潛力，讓企業在「技術成熟」與「資本就位」之間取得同步發生的制度路徑。在半導體供應鏈既有優勢下，創新板完成從硬到軟、從供應鏈到內容鏈的完整布局，重點聚焦於「AI原生防禦（資安）」與「訂閱制內容經濟」雙引擎，協助具備擴展性與抗景氣循環商業模式的企業提前對接國際資本。

另外，針對台美供應鏈深化、日本資本市場互補性，以及東南亞龐大人口紅利，證交所啟動針對日本、美西矽谷與東南亞的海外雙軌招商策略，一方面引進海外優質企業來台掛牌，另一方面協助海外企業與台灣科技供應鏈深度對接，建構具高度韌性與國際競爭力的亞洲籌資平台與永續生態圈。

證交所 工作 群眾募資

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