就市論勢／AI資本支出受惠股 聚光

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

近兩周台股走勢可定義為「反彈趨勢未破、高檔震盪加劇」。加權指數在46,000點附近遇壓，顯示短線獲利了結與籌碼換手正在進行。

籌碼面呈現「現貨偏多、期貨仍防守」的矛盾，意味外資雖參與現貨輪動，仍透過期貨保留避險部位，市場對外部事件與高估值科技股回檔並未完全解除戒心。若失守季線且伴隨量能放大，台股會面臨另一波下跌。

展望8月下旬，台股預期維持高檔震盪偏多，但46,000點附近套牢與獲利了結賣壓仍是主要考驗。市場將持續檢視美國科技股走勢、外資現貨與期貨部位及8月營收表現；若權值電子股止穩、成交量回升，資金有機會再度往AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB與高階材料族群輪動。

此外，9月半導體展是近期重要催化劑，預期有助市場提前聚焦AI運算、先進封裝、矽光子、CPO、HBM與智慧製造等供應鏈題材。

投資建議

短期先觀望46,000點重點關卡，將核心資金保留給具長期AI資本支出受惠基礎的龍頭股，是可攻可守標的。

資本支出 籌碼面 籌碼

延伸閱讀

期貨商論壇／台指期 偏向多方

台股中小型基金 發威

14檔主動式ETF漲贏大盤 7月底反彈以來股價漲幅多數超過2成

國泰 ETF 00878及00881 預計8月18日除息

相關新聞

台股拚止跌要看三指標 法人：不再惡化 多頭仍有反攻機會

台股昨（18）日漲多回檔，終場大跌548點、收45,308點，跌破5日均線。

外資轉賣 大盤短線有壓

外資昨（18）日轉買為賣超119.8億元，加上短線獲利了結賣壓與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠，衝擊指數開高走低、表現弱勢。法人認為，台股短線承壓，不排除行情有回測月線44,010點支撐的可能。

上市公司在陸收益 明顯回升

上市公司上半年獲利創下3.42兆元新高，在中國大陸投資收益也明顯回升。CRIF中華徵信所統計上半年上市公司大陸投資收益累計衝上2,899.4億元，刷新歷史新高紀錄，年成長11.1%。其中鴻海以1,176.1億元蟬聯收益首位，占比四成以上，台光電首度超越台積電居第二名。

就市論勢／AI資本支出受惠股 聚光

近兩周台股走勢可定義為「反彈趨勢未破、高檔震盪加劇」。加權指數在46,000點附近遇壓，顯示短線獲利了結與籌碼換手正在進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。