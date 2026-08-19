就市論勢／AI資本支出受惠股 聚光
盤勢分析
近兩周台股走勢可定義為「反彈趨勢未破、高檔震盪加劇」。加權指數在46,000點附近遇壓，顯示短線獲利了結與籌碼換手正在進行。
籌碼面呈現「現貨偏多、期貨仍防守」的矛盾，意味外資雖參與現貨輪動，仍透過期貨保留避險部位，市場對外部事件與高估值科技股回檔並未完全解除戒心。若失守季線且伴隨量能放大，台股會面臨另一波下跌。
展望8月下旬，台股預期維持高檔震盪偏多，但46,000點附近套牢與獲利了結賣壓仍是主要考驗。市場將持續檢視美國科技股走勢、外資現貨與期貨部位及8月營收表現；若權值電子股止穩、成交量回升，資金有機會再度往AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB與高階材料族群輪動。
此外，9月半導體展是近期重要催化劑，預期有助市場提前聚焦AI運算、先進封裝、矽光子、CPO、HBM與智慧製造等供應鏈題材。
投資建議
短期先觀望46,000點重點關卡，將核心資金保留給具長期AI資本支出受惠基礎的龍頭股，是可攻可守標的。
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