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外資賣超119億元 力積電被賣最多、另有5檔金融股也遭大提款

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股18日收45,308.68點，下跌548.59點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超119.86億元，統計外資賣超前十名個股中，賣超力積電（6770）35,767張最多，另外，5檔金融股也是外資大提款標的。

台股早盤以45,922.4點開高，指數一度拉升至46,064.09點，可惜盤中翻黑，一度下滑至45,225.42點，終場收在45,308.68點，跌幅1.2%，三大法人賣超239.3億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超119.86億元，投信買超56.63萬元，自營商賣超（合計）176.07億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.73億元，自營商（避險）賣超154.34億元。

各類股表現上，電子類股下跌，傳產股表現相對較強，航運、鋼鐵、橡膠、金融、油電燃氣指數都上漲，尤以航運漲勢最強，類股上漲2.09%，另外，金融股也撐盤，富邦金（2881）收129.5元上漲4元，漲幅3.19%；中信金（2891）、華南金（2880）、臺企銀（2834）、國泰金（2882）等也是上漲收盤，漲幅逾1%；元大金（2885）除權，每股配發股票股利0.4元，但除權表現不佳，下跌收盤。

統計外資賣超前十名個股，賣超力積電最多，連二賣，面板股的友達（2409）及群創（3481）也遭大賣，另外，金融股則占5檔，台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金都遭外資賣超逾2萬張；統計外資買超前十名個股中，長榮（2603）、陽明海運（2609）都是外資買超標的，另外，買超三商壽（2867）及富邦金則都超過1萬張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 力積電

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