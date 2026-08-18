外資連六買後首度收手轉賣 三大法人賣超239億元
台股18日開高走低，回測十日線，收在45,308.68點，下跌548.59點，跌幅1.2%，成交量9,584.43億元，三大法人賣超239.3億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超119.86億元，投信買超56.63萬元，自營商賣超（合計）176.07億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.73億元，自營商（避險）賣超154.34億元。
台股自7月31日反攻大漲後，首次跌破五日線，台積電（2330）收2,380元，下跌0.83%；台達電（2308）開高走低，收1,820元，下跌逾3%，台光電（2383）早盤再創新高後翻黑，收6,205元，下跌逾2%。聯發科（2454）連續三根黑K，下跌4%，收3,885元，鴻海（2317）下跌逾2%，收249元，跌破月線。
18日電子類股大多下跌，傳產股表現抗跌，類股中航運、鋼鐵、橡膠、金融、油電燃氣指數都上漲，其中以航運漲勢最強，散裝、貨櫃同步大漲，散裝股四維航（5608）、益航（2601）都攻上漲停，四維航更爆出5個月來巨量，成交量破1.4萬張，新興（2605）大漲近7%。貨櫃三雄同步大漲，萬海（2615）衝破百元關卡，收105元，大漲逾5%，長榮（2603）、陽明海運（2609）都上漲逾2%。
金融股撐盤，富邦金（2881）上漲逾3%，收129.5元，中信金（2891）、華南金（2880）、臺企銀（2834）、國泰金（2882）等上漲逾1%。元大金（2885）今日除權，每股配發股票股利0.4元，但除權狀況不佳，下跌逾2%。
高價股部分，川湖（2059）、欣興（3037）盤中再創新高，但終場都漲幅縮小，川湖突破1萬5千元大關後出現賣壓，收14,370元，成交量也放大，為6月9日以來最大量。欣興盤中衝上1,200元，創新高，收1,145元，上漲逾2%。
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